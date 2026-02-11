Роскошный итальянский остров вводит ограничения для туристов: местные в восторге

В первую очередь ограничения касаются туристических групп.

Итальянский остров Капри объявил о новых правилах туризма, которые вступят в силу этим летом.

Среди прочего, этот фешенебельный курорт ужесточит контроль за туристическими группами, которые, по словам местных властей, забивают его узкие улочки, таким образом мешая местным жителям и другим путешественникам, пишет Euronews Travel.

Издание отмечает, что в пиковый сезон остров Капри ежедневно посещают до 50 тысяч туристов, что значительно превышает численность местного населения, составляющую примерно 13-15 тысяч человек.

Еще в 1950-х годах на острове действовали правила этикета для посетителей, и ему долгое время удавалось позиционировать себя как спокойное и элегантное место отдыха. Однако теперь толпы неуправляемых однодневных туристов портят всю картину. Туристические группы, часто шумные и плохо организованные, перегружают узкие улочки и живописные смотровые площадки острова.

Новые ограничения для туристических групп на острове Капри

С лета на острове смогут высаживаться только группы численностью не более 40 человек.

Тем временем, группам численностью более 20 человек будет запрещено использование громкоговорителей. Вместо этого туристам должны быть предоставлены наушники или гарнитуры для прослушивания гида.

В то же время гидам будет разрешено иметь при себе только незаметный знак или табличку с указанием своего местоположения, тогда как использовать такие броские предметы как зонты или флаги будет запрещено.

При этом группы будут обязаны держаться близко друг к другу и не создавать угрозу безопасности или комфорту других посетителей. Гиды должны юудут следить за тем, чтобы группы не занимали слишком много места и оставляли место для других туристов.

Жители и бизнес Капри поддержали ограничения

В свою очередь местные жители и туроператоры высоко оценили это нововведение.

"Это акт ответственности, отражающий наше видение острова, который, наконец, стал более пригодным для жизни. Новые правила для организованных групп – незаменимые инструменты для разгрузки критически важных зон, позволяющие освободить пространство для пешеходов", – заявил президент ассоциации отельеров Капри Лоренцо Коппола.

В свою очередь владелец знаменитой таверны Anema e Core Джанлуиджи Лембо, где отдыхали такие знаменитости, как Дженнифер Лопес, Мэрайя Кэри и Леонардо Ди Каприо, подчеркнул, что новые правила приносят пользу всем посетителям, а не только VIP-персонам.

"Туристы? Все, но не все сразу. Я не сторонник посетителей первого или второго сорта, никто не должен быть исключен. Но также должно быть ограничение на группы, потому что пространство на острове ограничено. Поэтому я приветствую это ограничение, которое, на мой взгляд, защищает не только VIP-туризм, но и всех остальных", – заявил он итальянской газете Corriere del Mezzogiorno.

Мэр Капри Паоло Фалько также заявил, что городской совет работает над новыми мерами по контролю за движением судов в порту Марина Гранде, куда прибывают туристы и собираются, чтобы воспользоваться фуникуляром или автобусами до центра Капри или более тихого городка Анакапри на западной стороне острова.

Он сообщил итальянским СМИ, что это может включать ограничение высадки пассажиров определенным временем.

"Мы тщательно изучаем этот вопрос и вопросы безопасности порта, и мы сможем решить его задолго до лета", – сказал он.

Чрезмерный туризм в Италии

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, такие популярные итальянские города как Рим, Венеция, Милан или Флоренция уже не выдерживают наплыва туристов. Чтобы хоть как-то обуздать потоки, они начинают вводить всевозможые ограничительные меры.

Например, в столице Италии туристы теперь могут подобраться по ближе к знаменитому фонтану Треви только за деньги. Тем временем, в Милане запретили ящички для самозаселения туристов.

Однако есть в Италии и регионы, где наоборот были бы рады видеть побольше туристов: Апулия, Базиликата, Марке, Абруццо и Сардиния.

