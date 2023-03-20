Одно из самых влиятельных изданий мира, американский журнал Time назвал 50 величайших туристических направлений на планете, которые стоит посетить в 2023 году.
Как отмечает издание, в 2023 году туристическая индустрия продолжет набирать обороты после нескольких лет ограничений на поездки из-за пандемии коронавируса. При этом за несколько лет изменились предпочтения туристов – их теперь формируют более высокие затраты на отдых с одной стороны и повышенный интерес к устойчивости и аутентичности с другой.
Чтобы составить актуальный список лучших мест мира для посещения в этом году, Time опросил международную сеть своих корреспондентов и авторов, ориентируясь на те направления, которые предлагают новые и захватывающие впечатления.
В результаты в список попали как хорошо знакомые места вроде Гизы в Египте, где наконец-то открыли после реконструкции Большой Египетский музей, или гастрономического центра Дижон во Франции, так и менее изведанные направления вроде архипелага Туамоту во Французской Полинезии, где введена квота один иностранный посетитель на одного местного жителя. Также как стремительно развивающееся направление в список попал город Медельин в Колумбии, который за годы после смерти наркобарона Пабло Эскобара превратился в динамичный в культурном плане мегаполис.
В первую десятку лучших мест на планете по версии Time в 2023 году попали:
1. Островная страна Доминика в Карибском бассейне.
2. Барселона (Испания).
3. Национальный парк Торрес-дель-Пайне (Чили).
4. Область Ладакх (Индия).
5. Город Черчилл (Манитоба) в Канаде.
6. Город Орхус (Дания).
7. Остров Роатан (Гондурас).
8. Город Акаба (Иордания).
9. Город Киото (Япония).
10. Город Мусанзе (Руанда).
С полным списком 50-ти достойных внимания туристических направлений в 2023 году по версии Time можно ознакомиться по ссылке.
Как сообщал УНИАН, ранее был обнародован топ главных туристических желаний на 2023 год. Возглавили его северное сияние, поезд "Восточный экспрес" и норвежские фьорды.
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