В список попали как хорошо знакомые места вроде Гизы в Египте или Барселоны в Испании, так и менее известные направления как архипелаг Туамоту во Французской Полинезии или Медельин в Колумбии.

Одно из самых влиятельных изданий мира, американский журнал Time назвал 50 величайших туристических направлений на планете, которые стоит посетить в 2023 году.

Как отмечает издание, в 2023 году туристическая индустрия продолжет набирать обороты после нескольких лет ограничений на поездки из-за пандемии коронавируса. При этом за несколько лет изменились предпочтения туристов – их теперь формируют более высокие затраты на отдых с одной стороны и повышенный интерес к устойчивости и аутентичности с другой.

Чтобы составить актуальный список лучших мест мира для посещения в этом году, Time опросил международную сеть своих корреспондентов и авторов, ориентируясь на те направления, которые предлагают новые и захватывающие впечатления.

Видео дня

В результаты в список попали как хорошо знакомые места вроде Гизы в Египте, где наконец-то открыли после реконструкции Большой Египетский музей, или гастрономического центра Дижон во Франции, так и менее изведанные направления вроде архипелага Туамоту во Французской Полинезии, где введена квота один иностранный посетитель на одного местного жителя. Также как стремительно развивающееся направление в список попал город Медельин в Колумбии, который за годы после смерти наркобарона Пабло Эскобара превратился в динамичный в культурном плане мегаполис.

В первую десятку лучших мест на планете по версии Time в 2023 году попали:

1. Островная страна Доминика в Карибском бассейне.

2. Барселона (Испания).

3. Национальный парк Торрес-дель-Пайне (Чили).

4. Область Ладакх (Индия).

5. Город Черчилл (Манитоба) в Канаде.

6. Город Орхус (Дания).

7. Остров Роатан (Гондурас).

8. Город Акаба (Иордания).

9. Город Киото (Япония).

10. Город Мусанзе (Руанда).

С полным списком 50-ти достойных внимания туристических направлений в 2023 году по версии Time можно ознакомиться по ссылке.

Как сообщал УНИАН, ранее был обнародован топ главных туристических желаний на 2023 год. Возглавили его северное сияние, поезд "Восточный экспрес" и норвежские фьорды.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.