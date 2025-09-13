Примечательно, что даже в этих местах, покрытых льдом и снегом, климат начинает меняться.

В некоторых странах холод не является временным, а постоянным. Среднегодовые температуры там остаются сильно ниже нуля. Инфраструктура рассчитана на многомесячные морозы, а весь образ жизни вращается вокруг снега и долгой зимы.

Но, как пишет Cntraveler, даже самые холодные регионы не защищены от изменения климата. На самом деле, многие регионы теплеют быстрее, чем в среднем по миру - не полностью устраняя холод, а дестабилизируя его. Меняется не только температура, но и ее устойчивость. И в самых холодных местах на Земле эта потеря стабильности может оказаться более разрушительной, чем само повышение температуры.

Издание назвало самые холодные страны мира и рассказало о том, как изменение климата повлияет на их экосистемы.

Этот список основан на среднегодовых температурах воздуха в 2025 году с использованием данных Всемирной метеорологической организации (ВМО), программы GISTEMP НАСА, Berkeley Earth и Глобальной исторической климатологической сети (GHCN) NOAA. Эти организации собирают многолетние климатические данные, полученные как со спутников, так и с наземных станций мониторинга.

Антарктида - средняя температура -56,7ºC;

Россия - средняя температура в Сибири -5,4ºC;

Канада - средняя температура в северных регионах -4,8ºC;

Гренландия - зафиксировано -3,6ºC;

Монголия - среднегодовая температура достигла -0,9ºC;

Норвегия - включая Шпицберген, средняя температура 1,3ºC;

Казахстан - средняя температура по стране достигла 1,6ºC;

Финляндия - средняя температура 1,9ºC;

Исландия - температура поднялась до 2,0ºC;

США (Аляска) - средняя температура 2,1ºC.

Известно, что многие из самых холодных регионов мира нагреваются быстрее. Это связано с полярным усилением - процессом, при котором таяние снега и льда снижает отражательную способность Земли. Замерзшие поверхности обычно отражают солнечный свет обратно в атмосферу; когда они тают, более темная земля и океан, которые в противном случае были бы скрыты под ними, поглощают это тепло, ускоряя потепление в окружающих районах.

Этот эффект особенно заметен в таких регионах, как север Канады, Гренландия и Сибирь, где таяние льда происходит все чаще круглый год.

Глобальное потепление не всегда приводит к более мягким зимам. Во многих холодных регионах оно приносит нестабильность - єто когда за мягким январем может последовать сильный арктический фронт; оттепель может смениться рекордной метелью.

Одним из факторов этой нестабильности является струйное течение - высотное течение воздуха, которое обычно удерживает полярный воздух в Арктике. По мере потепления региона и отступления морского льда струйное течение ослабевает и смещается. Это позволяет холодному арктическому воздуху продвигаться дальше на юг, а более теплому - на север, увеличивая частоту полярных вихрей и усиливая контрасты между сезонами.

В результате происходит не прямое повышение температуры, а климат, характеризующийся резкими колебаниями: более обильными снегопадами.

