Речь идет о городке в Мексике.

Если вы хотите убежать от осеннего холода хотя бы на неделю, то есть страны, где до сих пор тепло и солнечно. По словам экспертов, межсезонье - это один из лучших периодов для путешествий, ведь на курортах меньше людей, ниже цены, однако погода все равно замечательная, особенно в таком прекрасном приморском городке, как Пуэрто-Морелос. Об этом пишет Express.

Известно, что этот курорт расположен на карибском побережье полуострова Юкатан в Мексике. Городок напоминает Мальдивские острова, но без толп.

Температура в Пуэрто-Морелос колеблется в октябре около 31 °C.

Видео дня

"Эта жемчужина Мексики имеет что-то для каждого - да, здесь есть оживленные бары и рестораны, но есть также красочные коралловые рифы, невероятные геологические чудеса и одни из лучших пляжей в этом регионе. Если вы ищете живописные пейзажи, Пуэрто-Морелос имеет их в избытке. Одно из незабываемых впечатлений - посещение Сенота Ла-Нория", - отметили в материале.

В издании объяснили, что сеноты - это карстовые воронки в тропическом лесу, которые на протяжении тысячелетий наполнялись чистой дождевой водой.

Рыбы плавают в воде, а с потолка этого удивительного места, расположенного в лесу, капают сталактиты (минеральное образование цилиндрической или конусообразной формы, которое свисает с потолков пещер или других полостей, или рукотворных сооружений вроде мостов - УНИАН).

Также туристы могут исследовать коралловые рифы вокруг Пуэрто-Морелоса, выбрав один из туров для снорклинга и прогулок на лодке.

"Риф в этом регионе является вторым по величине в мире, и погрузившись под поверхность чистого, теплого океана, вы сможете заглянуть в другой мир", - заверили в Express.

Отмечается, что риф является домом для более 500 видов рыб и 65 видов кораллов, а также акул, скатов и черепах.

Однако лучшим на этом курорте являются цены. Несмотря на свою красоту, отдых в этом городке не обойдется вам в большую сумму, особенно в межсезонье.

"Этот тропический рай - идеальное место, чтобы насладиться солнцем в последний момент и окунуться во всю красоту, которую может предложить Мексика", - подытожили в материале.

Другие новости туризма

Ранее были названы лучшие рождественские ярмарки Европы, которые стоит посетить в 2025 году. В этот перечень вошли 11 лучших рождественских городков Европы, каждому из которых точно есть чем удивить туристов.

Также сообщалось, что ученые сделали сенсационное открытие о Помпеях. По словам одного из археологов, новые раскопки переосмысливают Помпеи как свидетельство выживания и адаптации человека, а не только его уничтожения.

Вас также могут заинтересовать новости: