Pornhub создал эротические аудиогиды для шести крупных музеев мира. Их озвучила порноактриса и амбассадор бренда Аса Акира.

Французский музей Лувр и галерея Уффици во Флоренции подали иски к владельцам сайта Pornhub из-за онлайн-гидов.

Pornhub создал тематические аудиогиды под названием "Классическая обнаженная натура" для шести крупнейших музеев мира, чтобы "побудить людей чаще посещать художественные институции и внимательнее изучать классические произведения".

Как сообщает Daily Mail, Лувр и галерея Уффици обвиняют Pornhub в нарушении их прав.

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Представители музеев требуют, чтобы компания удалила с сайта цифровые копии работ, оригиналы которых находятся в экспозиции этих учреждений.

"Pornhub получил сообщение от наших юристов. Мы ожидаем, что работы будут немедленно сняты", - заявил представитель Лувра.

В галерее Уффици отметили, что, согласно итальянскому законодательству, музей должен дать согласие на использование произведений из его коллекции с коммерческой целью. Однако галерея Уффици такого согласия не давала. В музее уверены, что порносайт использует шедевры классического искусства для рекламы.

Избранные произведения искусства и скульптуры можно посмотреть онлайн или лично посетив залы Лувра, Музея д'Орсе, галереи Уффици, Метрополитен-музея, Лондонской Национальной галереи и музея Прадо, передает ТСН.

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Автор: Иван Бойко