Lufthansa тестирует 'упрощённую уборку' на рейсах: какую грязь готовы терпеть пассажиры

Экономию объясняют тем, что планируется сократить около 4000 рабочих мест.

Немецкая авиакомпания Lufthansa запустила эксперимент по минимизации уборки на короткомагистральных рейсах в Европе, чтобы выяснить, насколько пассажиры готовы мириться с менее чистыми условиями на борту, пишет Spiegel.

Согласно внутреннему документу, на который ссылается профильное издание Aerotelegraph, с 16 по 29 марта на около 20 маршрутах действует программа "Light Cleaning". В ее рамках туалеты убирают только по запросу, мусор из карманов сидений - "по мере необходимости", а полноценная уборка между рейсами вообще не проводится.

Вместо этого члены экипажа должны самостоятельно оценивать, где именно требуется уборка.

Кроме того, на отдельных станциях количество сотрудников, ответственных за уборку, сокращено с четырех до двух. При этом эксперимент не распространяется на премиум-классы, а также на ключевые хабы компании - Франкфурт и Мюнхен.

В Lufthansa объясняют нововведение реализацией программы сокращения расходов Turnaround, в рамках которой планируется сокращение около 4000 рабочих мест.

Возможная нехватка авиационного топлива

Напомним, мировые авиакомпании начали разрабатывать экстренные планы на случай нехватки авиационного топлива. По словам специалистов, эскалация конфликта на Ближнем Востоке может повлиять на поставки уже в ближайшие недели.

Цены на авиатопливо уже резко выросли, в частности после ракетных ударов США и Израиля по Ирану. Если тенденция сохранится, это приведет к подорожанию авиабилетов. Руководители авиакомпаний отмечают, что не имеют четкого представления о доступности топлива уже после ближайшего месяца. Особенно это может повлиять на дальнемагистральные рейсы.

