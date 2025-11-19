Lonely Planet назвал 10 удивительных мест в Европе, чтобы насладиться зимним солнцем

Путешествия по Европе в низкий сезон также радуют приятными ценами и отсутствием толп.

Желание погреться в условиях суровой зимы – вполне естественно. И даже если нет возможность отправиться за солнцем в далекие экзотические страны, в Европе еще есть немало прекрасных вариантов для этих целей.

Эксперты крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet назвали 10 удивительных мест в Европе, куда можно отправиться, чтобы насладиться зимним солнцем.

"Зима в Европе может быть чудесной: пушистый снег, дымящийся глинтвейн на рождественских ярмарках, хруст коньков по замерзшему каналу. Но затем наступает дождь, пронизывающий ветер и бесконечная тьма. Кто тогда не скучает по солнцу и бодрящей дозе витамина D? С приближением Нового года самое время задуматься о том, чтобы погреться на зимнем солнце. К счастью, европейцам не нужно далеко ехать, чтобы погреться даже в самые пасмурные месяцы. Южные районы Европы радуют синим небом, солнцем и мягкой (пусть и не совсем тропической) температурой", – пишет бывалая путешественница Эмма Спаркс.

При этом она подчеркивает, что путешествия в низкий сезон также означают, что проживание и аренда автомобилей могут быть очень дешевыми, а пляжи и местные достопримечательности – безлюдны.

10 лучших солнечных мест для зимнего отпуска в Европе

Алгарви, Португалия: бесконечное солнце. Бирюзовое побережье, Турция: кристально чистые воды без толп. Мальта: отдых на природе, знакомство с культурой и историей. Сицилия, Италия: свежие продукты круглый год. Кипр: самая теплая средиземноморская зима. Севилья, Испания: архитектура в стиле мудехар. Канарские острова, Испания: волны, дюны, укромные бухты и кайт-серфинг. Мадейра, Португалия: вечная весна. Балеарские острова, Испания: пляжи и бесподобные закаты. Крит, Греция: уединение в безлюдных курортных городах.

