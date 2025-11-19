Lonely Planet назвал 10 удивительных мест в Европе, чтобы насладиться зимним солнцем

Желание погреться в условиях суровой зимы – вполне естественно. И даже если нет возможность отправиться за солнцем в далекие экзотические страны, в Европе еще есть немало прекрасных вариантов для этих целей.
Эксперты крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet назвали 10 удивительных мест в Европе, куда можно отправиться, чтобы насладиться зимним солнцем.
"Зима в Европе может быть чудесной: пушистый снег, дымящийся глинтвейн на рождественских ярмарках, хруст коньков по замерзшему каналу. Но затем наступает дождь, пронизывающий ветер и бесконечная тьма. Кто тогда не скучает по солнцу и бодрящей дозе витамина D? С приближением Нового года самое время задуматься о том, чтобы погреться на зимнем солнце. К счастью, европейцам не нужно далеко ехать, чтобы погреться даже в самые пасмурные месяцы. Южные районы Европы радуют синим небом, солнцем и мягкой (пусть и не совсем тропической) температурой", – пишет бывалая путешественница Эмма Спаркс.
При этом она подчеркивает, что путешествия в низкий сезон также означают, что проживание и аренда автомобилей могут быть очень дешевыми, а пляжи и местные достопримечательности – безлюдны.
10 лучших солнечных мест для зимнего отпуска в Европе
- Алгарви, Португалия: бесконечное солнце.
- Бирюзовое побережье, Турция: кристально чистые воды без толп.
- Мальта: отдых на природе, знакомство с культурой и историей.
- Сицилия, Италия: свежие продукты круглый год.
- Кипр: самая теплая средиземноморская зима.
- Севилья, Испания: архитектура в стиле мудехар.
- Канарские острова, Испания: волны, дюны, укромные бухты и кайт-серфинг.
- Мадейра, Португалия: вечная весна.
- Балеарские острова, Испания: пляжи и бесподобные закаты.
- Крит, Греция: уединение в безлюдных курортных городах.
