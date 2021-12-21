Чем удивляет Кипр зимой: рождественские деревни, прогулки без солнцепека и релакс в СПА

У многих украинцев Кипр ассоциируется в первую очередь с летним отдыхом на море. Но европейский турист знает: намного комфортнее остров вечного лета посещать именно в зимний период. УНИАН на собственном опыте убедился, что зимой на Кипре можно весьма продуктивно отдохнуть, еще и неплохо сэкономив при этом.

В последние пару лет Украина уверенно врывается в топ стран, туристы из которых приезжают отдыхать на Кипр. И пандемия коронавируса этому только способствовала – если в 2019 году остров посетили примерно 100 тысяч украинских туристов (8 место), то по состоянию на середину декабря 2021 года их было 80 тысяч за неполные 12 месяцев (5 место), что является весьма внушительным показателем для нынешних нелегких времен. Это совершенно неудивительно, ведь Кипр, будучи весьма зависимым от туризма, ведет вполне лояльную политику по отношению к туристам из других стран, в том числе из Украины.

Условия въезда на Кипр

Пока многие европейские страны закрываются для туристов и вводят тотальные локдауны из-за очередного нового штамма коронавируса, Кипр, где на данный момент довольно спокойная ситуация с заболеваемостью, хоть и ужесточил правила въезда, но, поверьте, это не доставляет серьезных неудобств туристам.

Итак, по состоянию на 21 декабря, для въезда на Кипр украинцам достаточно предоставить сертификат вакцинации (признаются все доступные в Украине вакцины) или же отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов до вылета. В течение 48 часов до вылета нужно заполнить обязательную форму CyprusFlightPass (без нее вас просто не впустят в страну, ее же будут тщательно проверять при посещении ресторанов и других общественных мест).

По прибытию в аэропорт Кипра нужно сделать еще один ПЦР-тест за свой счет (15 евро в Ларнаке и 19 евро в Пафосе), а до момента получения результата следует находиться на самоизоляции. Однако обычно он приходит в виде СМС-сообщения в течение 3-4 часов, которые можно благополучно потратить на дорогу до отеля, заселение и короткую прогулку. После получения результата вы сможете спокойно отдыхать на Кипре еще 72 часа, после чего нужно будет сдать дополнительный экспресс-тест – хорошая новость в том, что для туристов он бесплатный. Если вдруг результат какого-то из тестов окажется положительным – вас отправят на самоизоляцию в специальный отель за счет бюджета Кипра.

Советуем перед поездкой на Кипр еще раз ознакомиться с актуальными условиями въезда с помощью интерактивной карты МИД Украины.

Как добраться на Кипр из Украины

Одну из самых удобных полетных программ на Кипр зимой сохраняет авиакомпания "Международные авиалинии Украины". В период зимней навигации крупнейший украинский авиаперевозчик летает в аэропорт Ларнаки дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям. Так что вы можете легко спланировать как поездку просто развеяться на уик-энд, так и полноценный отпуск на неделю и дольше.

Из киевского аэропорта "Борисполь" авиарейсы МАУ вылетают в 10:15 утра, так что вам не придется слишком рано просыпаться, с прибытием в 13:05 в Ларнаку. Поскольку время в Украине и на Кипре одинаковое, полет занимает чуть меньше трех часов.

На все процедуры в аэропорту прибытия, включая паспортный контроль и ПЦР-тестирование, уходит около получаса, так что вы как раз освободитесь ко времени заселения в отель. Из Ларнаки рейс очень удобно вылетает в 14:40, с прибытием в Киев в 17:45.

Чем заняться на Кипре зимой

Хотя у многих украинцев Кипр по старинке в первую очередь ассоциируется с летним отдыхом на пляже у моря, на самом деле, отдых с ноября по март на этом острове вечного тепла и солнца имеет массу преимуществ, которыми уже давно успешно пользуются европейские туристы.

Во-первых, цены в кипрских отелях в это время существенно ниже, а потому отдых в роскошном СПА-отеле на берегу моря позволить себе будет намного легче. Во-вторых, туристов в это время на улицах намного меньше, так что вы сможете спокойно все рассмотреть-попробовать, избежав очередей и столпотворений. Ну и, в-третьих, зимой намного приятнее гулять по кипрским достопримечательностям, чем под палящим солнцем летом.

Как не крути, а средняя температура зимой на Кипре составляет +18 градусов, так что, при желании, даже в декабре можно спокойно купаться в море (если нет шторма), единственное, что выходить из воды все же будет прохладно.

Только стоит учесть – температура в городах у моря и в деревнях в горах может отличаться примерно на 10 градусов, так что позаботьтесь о теплой одежде, если решите отправиться в горную местность.

В то же время, в Министерстве туризма Кипра признают: долгое время существовало не так уж много вариантов досуга на острове зимой, однако теперь эту ситуацию взялись активно исправлять, запустив новые турпродукты. Группе журналистов из Украины посчастливилось одними из первых с ними ознакомиться.

Рождественские деревни на Кипре

Одна из новинок этого года на Кипре – традиционные рождественские деревни, расположенные в горной местности Троодос недалеко от Пафоса и Лимассола. Дело в том, что культура рождественских ярмарок на солнечном острове, где основной религией является православие, не особо развита. А ведь многие туристы как раз и едут в Европу зимой, чтобы полюбоваться праздничными огоньками и выпить ароматного глинтвейна. Так что Кипр решил не отставать.

В этом году в программу попали пять деревушек – Агрос (Agros), Платрес (Platres), Киперунта (Kyperounta), Калопанайотис (Kalopanayiotis) и Какопетрия (Kakopetria). Мы посетили каждую из них и смело можем заявить – все они уникальны, несмотря на то, что оформлены в едином стиле, и по масштабам уступают классическим европейским ярмаркам, к которым мы привыкли.

А все дело в том, что на прилавках рождественских городков кипрских деревушек вы не найдете одинаковых товаров. Киприоты очень ценят локальность брендов, производя товары из того, что доступно на территории конкретного региона. И пусть вас не вводит в заблуждение небольшая площадь острова – климат там очень даже разнообразный, отсюда и продукты в разных регионах совершенно разные.

Например, в Платресе туристам готовы предложить продукцию из лаванды и вязаные вещи, а в Агросе – товары из лепестков розы и украшения ручной работы.

Ну а нашим абсолютным фаворитом стала рождественская деревушка в Какопетрии, где местные жители подошли к оформлению городка с особым креативом. Здесь вам и резиденция святого Василиса (кипрская версия Деда Мороза), и праздничный оркестр, и эльфы на лошадях, и характерная для региона яблочная продукция, и даже бесплатный глинтвейн!

Вообще, Кипр в новогодне-рождественский период – это нечто особенное! На улице тепло, снега нет, пальмы и цветы вокруг – и все это в праздничных огоньках и декорациях!

Изучаем традиционные ремесла на Кипре

Власти Кипра весьма бережно относятся к сохранению традиционных ремесел и быта, потому жители деревень получают существенные дотации сразу по двум программам – на ремонт домов при условии, что они сохранят их исторический вид, и на развитие фермерских хозяйств. Таким образом выигрывают все: и сельское население поддерживается, и туристические изюминки создаются.

Так, в деревушке Летумбу (Letymbou) в Sofia’s house вам расскажут секреты приготовления традиционного кипрского сыра халуми и праздничного хлеба, которые хозяйка дома госпожа София готовит вот уже несколько десятков лет. Поверьте, это безумно вкусно, и вы нигде больше такого не попробуете!

В качестве бонуса сможете посмотреть, как выглядит типичный дом в кипрской деревушке – хозяева заботливо оформили несколько комнат в традиционном стиле.

В деревушке Аногира (Anogyra) в Paradosiako вы сможете поближе познакомиться з продукцией из рожкового дерева. На Кипре это растение, также известное как кэроб, пользуется большим уважением, ведь оно не раз спасало местное население от голода в период засухи. Делают из него как порошок для выпечки, так и сироп, которым можно приправлять традиционный кипрский йогурт, и сладости, на вкус напоминающие карамель. И самое главное, все это без сахара полностью из натуральных продуктов!

Тем временем в Платресе (Platres) у туристов есть возможность приобщиться к народному ремеслу. Например, мы попробовали сделать новогодние игрушки из глины. Мало того, что процесс этот очень успокаивает и вы будто снова почувствуете себе ребенком, так еще и сделанный своими руками сувенир домой сможете увезти.

Еще одна интересная локация на Кипре – деревушка Омодос (Omodos), пользующаяся особой популярностью среди туристов. Привлекает она гостей как несколькими историческими достопримечательностями – Церковь Воздвижения Креста и старинный винный пресс, так и своей атмосферой.

Если вы хотите побольше инстаграмных фото маленьких светлых домиков с цветными дверьми и ставнями среди узеньких мощеных улочек, вам однозначно стоит сюда заехать! Более того, в этой деревушке запросто можно остановиться на пару дней.

А еще, если будете в Омодосе, обязательно зайдите на обед в ресторан To Katoi в историческом здании. По нашему скромному субъективному мнению, здесь нас угощали одним из самых вкусных мезе на Кипре!

Винный туризм на Кипре

Мы просто обязаны отдельным пунктом выделить винный туризм на Кипре, ведь это ремесло на острове появилось гораздо раньше, чем во многих других винодельческих регионах Европы. Вот только так уж сложилось исторически, что виноделие на острове периодически уничтожалось во времена тех или иных правителей. Плюс, учитывая скромные размеры Кипра – местные вина вы редко найдете в заграничных магазинах, ведь запасов вина на острове хватает только на то, чтобы покрыть потребности местных жителей и туристов.

Итак, всего на Кипре растет 16 "коренных" сортов винограда, самыми массовыми из которых считаются белый Ксинестери и красный Мавро. Одним из самых древних и известных кипрских вин является Коммандария – десертное вино, которое делают на основе смешивания двух вышеуказанных сортов винограда.

Интересно, что 40% кипрского вина потребляют туристы, и выяснить это удалось в 2020 году – именно настолько упали продажи вина на Кипре, когда он был закрыт для иностранцев. Отведать кипрское вино туристы могут как в ресторанах, так и отправившись в тур по местным винодельням. Как правило, это небольшие хозяйства в горной местности, где винные традиции хранят вот уже несколько поколений.

Одним из "отцов" современного виноделия на Кипре считается Акис Замбартас, который будучи совсем молодым, еще в 1970-х годах отправился изучать это искусство во Францию. Вернувшись домой, он принялся активно развивать виноделие на Кипре, создав одну из самых успешных частных виноделен страны – Zambartas Wineries, расположенную в предгорье Троодоса недалеко от Лимассола.

В наши дни дело успешно продолжает его сын Маркос, который подкрепил традиционные знания вин Старого света опытом Нового света, отправившись изучать виноделие в далекой Австралии. В итоге у него получился невероятно интересный продукт, впитавший в себя лучшее от двух школ.

Нынче вина Zambartas пользуются большим уважением как на Кипре – их покупают рестораны и частные магазины, так и заграницей – в энотеках нескольких европейских стран можно отыскать лимитированные серии этого кипрского вина.

Ну а туристы могут отправиться на дегустацию в винодельню под чутким руководством ее владельца. Стоит такое удовольствие всего 12,5 евро, в которые входят одна из четырех программ дегустации на выбор и закуски. Здесь же можно купить вино по вполне демократичным ценам – от 6 до 20 евро за бутылку.

Еще одна интересная кипрская винодельня расположена в деревне Летумбу – Makarounas Boutique Winery, где винодельческие традиции растянулись на четыре поколения. Особой гордостью винодельни считается розовое вино Minthy.

Приехать сюда можно как просто посидеть в ресторане, так и на дегустацию – обычную за 10 евро и премиум за 20 евро. Стоимость бутылки вина здесь колеблется от 7 до 17 евро.

Еда на Кипре

Мы уже упоминали выше традиционное кипрское мезе, а теперь добавим немного конкретики. Мезе – это не конкретное блюдо, а целое меню, которое подается в три этапа.

В качестве страртеров здесь обычно подают несколько видов намазки – тахини (из кунжута), хумус (из нута), тарамасалата (из рыбной икры) и дзанзики (из йогурта с огурцом), а также самые разнообразные салаты. К основным блюдам относятся шашлыки, кебабы, мусака, жаркое, запеченные овощи, картофель, равиоли, запеканка и многое другое. В качестве десерта идет всевозможная выпечка, баклава и фрукты, а на Новый год принято печь Василопиту – пирог с монеткой, спрятанной внутри.

Подают мезе на Кипре, как правило, в тавернах. Помимо упомянутого выше To Katoi в Омодосе, нас также угостили своими вариациями мезе в тавернах Stou Rushia в Ларнаке и Symposion в деревне Пелендри, и каждая смогла по-своему удивить. Самая "легкая" для желудка порция мезе ждала нас в ресторане Pier One в Лимассоле.

Вообще, ключевая особенность кипрской кухни заключается в том, что она довольно простая. Здесь принято готовить свежие блюда на один раз из локальных продуктов, потому в каждом регионе одно и то же блюдо может быть совершенно разным на вкус.

При этом киприоты – нация мясоедов. Основными здесь являются баранина, свинина и курятина, а вот телятину найти сложно, поскольку коровы на Кипре не прижились.

Потому и молочка здесь преимущественно из козьего и овечьего молока. В первую очередь, это традиционный йогурт – более густой, чем в Греции, который подают с самыми разнообразными добавками – от сладких до соленых. Также в почете два вида сыра – халуми (смесь овечьего и козьего молока) и анари (чем-то похож на рикоту). Подают их также совершенно в разном виде – от сырого или копченого до жаренного.

А вот, вопреки расхожему мнению, рыбной продукции на Кипре не так уж много – преимущественно в прибрежных больших городах, где более современная кухня. В деревнях же вы рыбу найдете редко.

Особо ценят на Кипре "дары природы" – овощи, грибы и травы, а также фрукты, которые здесь растут самые разные, от экзотики до классики.

Пьют на Кипре, как правило, крепкий кофе мелкого помола, который готовят на песке, или же холодный кофе фраппе.

Также здесь популярны вышеупомянутые вина, местное пиво KEO и лимонады из цитрусовых, сезон которых на Кипре длится с октября аж до апреля.

Любуемся природой Кипра зимой

Поскольку кипрская кухня довольно сытная, важно не забывать держать себя в тонусе, регулярно устраивая прогулки. И именно зимний период для этого подходит наилучшим образом.

Например, в Пафосе можно отправиться в Археологический парк Пафоса под открытым небом, внесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и представляющий из себя раскопки античного города Неа-Пафоса.

Особенно парк гордится своими хорошо сохранившимися мозаикам римского времени. Также на территории парка находятся развалины других сооружений II века н. э., в том числе агоры и одеона.

Посещать парк лучше всего именно зимой, ведь открыт он с 8:30 до 17:00, а летом здесь в эти часы на Кипре нереально жарко, да и туристов много. Если же приедете сюда в феврале-марте, то попадете на разгар сезона цветов и зелени – именно в это время на Кипре полноценная весна, тогда как в мае все это постепенно начинает выгорать.

Еще одна интересная локация между Пафосом и Лимассолом – легендарное место рождение Афродиты Petra tou Romiou. По легенде, именно в этом месте богиня красоты и любви вышла на берег, родившись из морской пены (хотя на самом деле это была не пена, но вы уж сами почитайте). Место невероятно живописное, и именно зимой здесь особо умиротворенная атмосфера, когда нет толп туристов.

К слову, на Кипре существует целый маршрут Афродиты, по ходу которого можно будет посмотреть сразу несколько достопримечательностей, так или иначе связанных с древней богиней.

Вообще, Кипр – это тот случай, когда заказать организованную экскурсию совсем не грех. Во-первых, учитывая размеры Кипра, общественный транспорт здесь доезжает далеко не до всех интересных локаций. Конечно, можно взять машину напрокат, но стоит учитывать, что движение здесь левостороннее, а потому водителям, которые привыкли к правостороннему движению, поначалу будет сложно, особенно в горах. С другой стороны, Кипр окутан всевозможными легендами, послушать которые будет ну очень интересно. Мы, например, узнали массу увлекательной информации от нашего гида Анны.

Еще одна интересная природная локация на Кипре – горы Троодос (Troodos Mountains), которые являются настоящей отдушиной для местных жителей и туристов в любое время года. Здесь примерно на 10 градусов прохладнее, чем на побережье, и много зелени, а потому в горах намного легче переносить жару.

В последние годы власти Кипра принялись активно развивать Троодос в плане пешего туризма и хайкинга. Здесь оборудовано несколько маршрутов, строятся отели и гостевые домики, сюда ходят автобусы, есть неплохие дороги, так что направление весьма перспективно в любое время года.

Мы, например, успели заглянуть на водопад Милломерис. Место очень живописное и совершенно нетипичное для Кипра.

Еще один любопытный факт – Кипр пользуется большой популярностей среди любителей наблюдать за птицами, ведь через территорию острова проходят основные миграционные пути пернатых. Лучше всего с этими целями приезжать на Кипр осенью и весной, но и зимой вас ждет кое-что интересное. В нашем прошлом материале мы делились своим неудачным опытом наблюдения за фламинго в Ларнаке – тогда вместо розовых красавцев нас ждало высохшее соляное озеро без каких-либо признаков жизни. Так вот в декабре фламинго уже прилетели! Только не забудьте взять бинокль, чтобы лучше их рассмотреть.

Если же решите хорошенько прогуляться, но чтоб в пределах города – советуем вам обратить внимание на набережную Лимассола, которая тянется более 10 километров и заканчивается возле гавани Limassol Marina, которую, к тому же, очень красиво украшают к Новому году.

СПА-отдых на Кипре зимой

И последнее, но не менее важное. Именно зимой на Кипре можно по достоинству оценить возможности местных СПА-курортов, ведь как приятно после прогулок понежиться в сауне или теплом бассейне, когда море к этому не особо располагает!

Также СПА-комплексы придут вам на помощь, если вдруг испортится погода. Дожди на Кипре бывают не так уж часто, однако в декабре-январе вас запросто может настигнуть штормовое предупреждение, и его все же лучше переждать в отеле.

Во время нашей поездки на Кипр, пока пару часов лил дождь, мы успели испытать на себе СПА-комплекс в отеле Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa в Лимассоле, который любезно принял нашу туристическую группу. Вот представьте – вы лежите в теплом бассейне с морской водой, потом перемещаетесь в сауну, а за окном льет дождь. Умиротворяет, не так ли?

В Пафосе же мы останавливались в отеле Constantinou Bros Athena Royal Beach Hotel, который также предлагает широкий набор СПА-услуг. Любопытно, что в этом отеле есть отдельные сауны и бассейны для любителей отдыхать нагишом.

Марина Григоренко

Редакция благодарит Министерство туризма Кипра и авиакомпанию "Международные авиалинии Украины" за помощь в организации поездки