Зимнее солнце можно отыскать как в Европе, так и за ее пределами.

Зимой многие жители более прохладной части Европы ищут себе такие варианты для отдыха, чтобы можно было погреться – кто-то отправляется в далекие края, а кто-то выбирает места поближе к дому.

Где тепло зимой в Европе

Немало европейских туристов предпочитают отправляться на поиски зимнего солнца в пределах своего родного континента, ведь в таком случае на дорогу уходит немного времени, плюс благодаря большому количеству рейсов от лоукостеров есть возможность спланироват поездку самостоятельно без туроператора.

Однако, увы, на большей части Европы зимой холодно, поэтому вариантов погреться остается немного. Но и те, что есть, нельзя назвать уж слишком жаркими – максимум можно рассчитывать на +20°С. Да, это значительно теплее, чем у нас в Украине в декабре-феврале, но все равно может быть недостаточно для купания в море или океане. Тем не менее, для комфортных прогулок этого точно будет достаточно.

Если говорить о конкретных направлениях, то в Европе зимой на тепло и солнце можно рассчитывать на Кипре, на Гибралтаре, на португальской Мадейре, а также на испанских Канарских островах:

Все они предлагают среднюю зимнюю температуру в декабре +15°С...+18°С с шестью солнечными часами в день, пишет The Independent.

Где тепло зимой за пределами Европы

Ну а за более высокими температурами придется отправляться на другие континенты, потому в данному случае на поездку уйдет более 10 дней и, скорее всего, придется обращаться за помощью к туроператорам.

Ближе всего туристам будет добираться в Египет, где зима считается более спокойным и прохладным сезоном, если сравнивать с изнуряюще жарким летом. Например, в Хургаде средняя температура в декабре составляет +21,5°С, с семью солнечными часами в день.

Куда больше солнца можно будет увидеть на другой стороне африканского континента – в Кейптауне (ЮАР) при средней декабрьской температуре +22°С можно рассчитывать на 11 солнечных часов в день.

Также хорошо для солнечного зимнего отдыха подходят такие направления, как:

Бангкок, Таиланд (средняя температура зимой +27°С, девять солнечных дней). Хошимин, Вьетнам (средняя температура зимой +27°С, восемь солнечных дней). Барбадос (средняя температура зимой +26°С, девять солнечных дней). Буэнос-Айрес, Аргентина (средняя температура зимой +25°С, девять солнечных дней). Канкун, Мексика (средняя температура зимой +25°С, шесть солнечных дней). Маскат, Оман (средняя температура зимой +23°С, девять солнечных дней). Мельбурн, Австралия (средняя температура зимой +21°С, десять солнечных дней). Сидней, Австралия (средняя температура зимой +21°С, восемь солнечных дней). Дубай, ОАЭ (средняя температура зимой +20°С, восемь солнечных дней).

В январе на юге мира наступает разгар лета, а такие направления, как Мельбурн и Дубай, предлагают теплый городской отдых или залитые солнцем пляжные каникулы, отмечают эксперты The Independent.

Другие идеи для путешествий этой зимой

Как сообщал УНИАН, также Европе предлагает много возможностей для традиционного зимнего отдыха. Ранее эксперты назвали восемь прекрасных мест в Европе, где можно бюджетно покататься на лыжах этой зимой.

Также туристам назвали лучшие города Европы для встречи Нового года, а также лучшие рождественские ярмарки на континенте.

