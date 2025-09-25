Близкий родственник шаурмы стал предметом межгосударственного спора.

Турция отказалась от продолжения спора с Германией из-за популярного турецкого фастфуда донер (близкий "родственник" шаурмы, но с несколько иной формой подачи). Об этом сообщает Bild.

Межгосударственный спор тянулся больше трех лет. Международный донер-союз Udofed, базирующийся в Стамбуле, добивался официальной регистрации в ЕС донера как "традиционного деликатеса" с одним традиционным рецептом.

В Германии, где уже много десятилетий проживает крупная турецкая община, донер обрел большую популярность, но его рецепт со временем адаптировался под вкусы немцев. Однако Турция добивалась того, чтобы в ЕС зарегистрировали донер именно с традиционной рецептурой — без привычных для Германии видов мяса, овощных добавок и соусов.

Видео дня

Если бы заявка Турции была удовлетворена, точки фастфуда по всему ЕС не имели бы права называть донер донером при малейших отступлениях от традиционного турецкого рецепта. А это уже вызвало сопротивление немцев. В защиту немецкой версии донера публично выступали даже министры федерального правительства.

И вот теперь Турция отказалась от своих требований после трех лет безуспешной борьбы.

"Заявка на регистрацию донера как традиционного деликатеса была отозвана 23 сентября 2025 года. Это автоматически означает прекращение процедуры", — сообщили Bild в Еврокомиссии.

Немецкие продавцы фастфуда не скрывают радости по поводу того, что удалось отстоять название донер для популярной закуски, привезенной когда-то из Турции, но сегодня любимой миллионами немцев.

Другие кулинарные новости

Как писал УНИАН, фуд-блогер посетила ресторан всемирно известного шеф-повара Гордона Рамзи, после чего рассказала, какое блюдо никогда не будет там заказывать снова.

Также мы приводили мнение туристов о том, в каких посещенных ими странах еда оказалась неожиданно вкуснее или хуже их изначальных ожиданий.

Вас также могут заинтересовать новости: