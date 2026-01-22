Новой культурной столицей стал уютный скандинавский городок: почему его стоит посетить

В насыщенной программе - конкурс снежных скульптур, художественные инсталляции и другие "изюминки".

Финский город Оулу получил статус Европейской столицы культуры 2026 года и подготовил насыщенную годовую программу событий, в центре которой – культура саамов и климатические изменения. Как сообщает Euronews, Оулу официально стало новой Европейской культурной столицей, переняв титул от словенской Новой Горицы и итальянской Гориции – первой трансграничной культурной столицы Европы, а также немецкого Хемница, которые имели этот статус в прошлом году.

В течение года Оулу реализует масштабную программу культурных, художественных и социальных мероприятий.

В частности, программа Oulu 2026 сосредоточена на теме климатических изменений – как в культурном смысле, так и в буквальном. Речь идет об экологии и долгосрочном развитии креативной индустрии города.

В июне стартует художественный маршрут Climate Clock, который будет включать семь site-specific инсталляций, созданных финскими и международными художниками. Среди них – работа No.1574 Stone британской художницы Раны Бегум, состоящая из пяти каменных скульптур, вдохновленных ледниками и морским льдом. Также – инсталляция Architectural Snowflakes: Letters from Heaven японского художника Такахиро Ивасаки – сотни изящных симметричных "снежинок", стилизованных под архитектуру местной церкви.

В середине февраля состоится Nallikari SnowFest – конкурс снежных скульптур, в котором 10 команд будут соревноваться по теме "У моря – Meren äärellä", имея всего три дня на создание своих работ.

Вскоре после этого пляж Налликкари примет фестиваль электронной музыки Frozen People, который будет проходить прямо на замерзшем море.

Летом темные ночи сменяются почти непрерывным светом – солнце заходит лишь на несколько часов ночью. Этим воспользуются организаторы забега полуночного солнца, который состоится 4 июля. Участникам предложат дистанции от 10 км до полного марафона.

С наступлением осени, в ноябре, в Оулу пройдет Lumo Art & Tech Festival – десятидневный фестиваль цифрового искусства и технологий с многочисленными инсталляциями и событиями.

В течение всего года посетители также смогут знакомиться с местной кухней в рамках проекта Arctic Food Lab, в частности во время мероприятий Sense Fest и Arctic Tasting.

Отдельный акцент программы сделан на культуре саамов – коренного народа, традиционно проживающего на севере Финляндии, Швеции и Норвегии, а также частично в РФ.

Саамская драматург Сири Брок Йохансен представит оперу Ovllá, в которой расскажет об истории угнетения саамского народа. Многие представители этого сообщества потеряли связь со своей культурой из-за политики принудительной ассимиляции, и спектакль осмысливает эту тему через художественную историю, вдохновленную реальными событиями.

Кроме того, Музей искусств Оулу до мая станет площадкой первой Триеннале Сапми. Передвижная выставка представит современное саамское искусство и дуоджи – традиционные саамские ремесла.

Что такое программа "Европейская культурная столица"

Инициатива European Capital of Culture была основана в 1985 году. За это время статус культурной столицы получили более 60 городов.

Целью программы является подчеркивание культурного богатства и разнообразия Европы. Для городов-участников это часто становится толчком к международному признанию и развитию культурной инфраструктуры.

Количество Европейских культурных столиц меняется каждый год – в отдельные годы титул одновременно имели до девяти городов. В 2026 году таких городов два: Оулу в Финляндии и Тренчин в Словакии. Программа мероприятий в Тренчине стартует в феврале.

