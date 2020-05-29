С двухнедельным карантином: Украина намерена снять запрет на въезд иностранцев, введенный из-за COVID-19

Правительство настроено либерализовать порядок въезда иностранных граждан в Украину.

Украина намерена снять запрет на въезд иностранцев, введенный из-за противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

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Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал на совместной пресс-конференции с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Будапеште.

"Действительно, правительство Украины в настоящее время постепенно снимает ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, и мы возобновляем работу пограничных пунктов пропуска. Второй вопрос, который должен быть решен, - это изменение правил въезда на территорию Украины иностранцев. Вы, наверное, знаете, что этот вопрос в ряде европейских стран решается сложно, но мы здесь настроены либерализовать этот порядок, и, соответственно, два элемента - возобновление работы пукнту пропуска и возможность иностранцев въезжать с соблюдением определенных правил - позволят нам снять этот вопрос и возобновить свободное движение", - заявил Кулеба.

В то же время, по информации "Европейской правды", в правительстве рассматривают возможность разрешить въезд иностранцев при условии 14-дневного карантина, сняв нынешнее требование о наличии вида на жительство.

"Украина ранее приняла решение, что только граждане Украины могут въехать в страну. Это решение еще действует..., но мы договорились о том, что в последующие недели эти ограничения будут сниматься. Когда это произойдет - зависит от Украины ", - заявил Кулеба, предположив, что ограничения будут снимать постепенно.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее Государственное предприятие по обслуживанию воздушного движения Украины ("Украэрорух") опубликовало планы зарубежных стран по возобновлению регулярного авиасообщения.

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