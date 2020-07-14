Во Львове разрешили возобновить работу отелей и хостелов

При этом под запретом остается работа театров и кинотеатров.

В среду, 15 июля, во Львове возобновят работу отели и хостелы.

Такое решение приняла городская комиссия ТЭБ и ЧС на заседании 14 июля, сообщает Zaxid.net.

Также с 15 июля во Львове возобновят работу инклюзивно-ресурсные центры.

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Кроме того, с 17 июля, при условии соблюдения карантинных ограничений, смогут работать детсады. В частности, должен осуществляться температурный скрининг работников; не должно быть многократных полотенец; работники обязаны дезинфицировать поверхности.

При этом под запретом остается работа театров и кинотеатров, а также во Львове запрещены мероприятия с участием более 10 человек.

Напомним, неделю назад городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что заболеваемость коронавирусом идет на спад. Следовательно, в городе готовятся к открытию кинотеатров, детсадов, спортивных клубов.

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