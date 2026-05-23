Какой город в мире самый комфортный для жизни: эксперты обнародовали рейтинг

Это один из самых дешевых городов-столиц в рейтинге.

Эксперты компании Global Citizen Solutions опубликовали свой первый справочник "Лучшие города мира для проживания экспатов", в котором сравнили 35 городов на шести континентах, чтобы определить, где лучше всего жить гражданам, ищущим новые возможности. Об этом пишет Conde Nast Traveller.

Подразделение компании оценило каждое место с точки зрения переезда, включив права на мобильность по паспорту в качестве основного показателя качества жизни.

В частности, исследователь GIU компании Global Citizen Solutions Лиана Симонян подчеркнула:

"Доступность, социальная интеграция и качество инфраструктуры редко сочетаются в одном городе. Индекс делает эти конкурирующие приоритеты четкими и измеримыми - именно это нужно консультантам и людям, принимающим важные решения о переезде".

Чтобы определить лучшие города для переезда экспатов (людей, которые временно или постоянно живут и работают в другой стране, а не на родине), эксперты оценили каждый город по семи показателям качества жизни: стоимость жизни, безопасность, качество воздуха, здравоохранение, легкость адаптации, уровень владения английским языком и расширенная мобильность. Данные были взяты из общедоступных баз данных для создания рейтинга от 0 до 100.

Поэтому в исследовании за 2026 год первое место занимает Лиссабон с результатом 88,49 балла. Столица Португалии демонстрирует стабильно высокие показатели по всем критериям по сравнению с другими городами, которые лидируют лишь в одной категории.

"Это один из самых дешевых городов-столиц в рейтинге, один из самых чистых городов по уровню загрязнения воздуха, а также город, который может похвастаться более высоким показателем безопасности, чем такие города, как Париж, Рим и Барселона", - подчеркнули в публикации.

В то же время Амстердам с результатом 81,97 занимает второе место благодаря высокому уровню безопасности, качественной системе здравоохранения и чистому воздуху, вероятно, благодаря известной велосипедной культуре.

Мельбурн занимает третье место как город с лучшими показателями за пределами Европы, а Вена выделяется высокими показателями в сфере здравоохранения и занимает четвертое место.

Лучшие города мира для проживания экспатов

10. Сеул, Корея - 78,89.

9. Копенгаген, Дания - 79,57.

8. Токио, Япония - 79,78.

7. Окленд, Новая Зеландия - 80,15.

6. Сингапур - 80,58.

5. Барселона, Испания - 80,7.

4. Вена, Австрия - 81,07.

3. Мельбурн, Австралия - 81,79.

2. Амстердам, Нидерланды - 81,97.

1. Лиссабон, Португалия - 88,49.

