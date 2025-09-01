Без Гольфстрима лето в Европе будет, как в Алжире, а зима - как в Сибири.

Глобальное потепление грозит разрушить систему океанических течений в Атлантике, что в свою очередь станет климатической катастрофой для Европы. Об этом пишет Scienmag со ссылкой на новое исследование.

Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (AMOС) является одной из ключевых составляющих мировой океанической системы. К AMOC в частности относится и известный Гольфстрим, который обеспечивает Западной Европе ее мягкий климат. Однако эта система может развалиться, если темпы глобального потепления не замедлятся. Об этом свидетельствует новая работа ученых Потсдамского института исследований последствий климатических изменений, результаты которой опубликованы в журнале Environmental Research Letters.

AMOC работает как гигантский конвейер: теплые соленые воды из тропиков движутся по поверхности океана на север, а холодные и более плотные воды возвращаются на юг в глубине океана. Именно эта циркуляция смягчает климат Европы, делает зимы относительно теплыми и влияет на глобальные погодные системы. Но моделирование показывает: во второй половине XXI века система может достичь "критической точки", которая приведет к необратимому ослаблению и в конце концов - к полной остановке этой циркуляции.

Причина - глобальное потепление. Более высокие температуры воздуха мешают поверхностным водам охлаждаться и становиться достаточно плотными, чтобы погружаться на дно. Это нарушает механизм глубинной конвекции в Северной Атлантике, в частности в Лабрадорском, Ирмингерском и Норвежском морях.

По прогнозам, в случае остановки AMOC тепловой поток на север может сократиться более чем на 80%. Это повлечет резкие изменения климата: в Северо-Западной Европе ожидают сухие лета и значительно более суровые зимы. В тропических регионах сместятся пояса осадков, что может вызвать более сильные муссоны, засухи или наоборот - наводнения.

Один из авторов исследования Стефан Рамсторф отмечает, что на текущем этапе, вероятно, уже невозможно полностью устранить риски остановки AMOC, но быстрое сокращение выбросов парниковых газов может уменьшить вероятность этого сценария или масштабы его последствий.

