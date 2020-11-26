В этом году из-за пандемии COVID-19 организаторы традиционного парада ко Дню благодарения в Нью-Йорке были вынуждены полностью изменить подход к празднованию.
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Парад Macy's был ограничен только показом на телевидении. Место проведения шоу "на камеру" было окружено десятками правоохранителей, чтобы у граждан не возникало желания несмотря на карантин таки посетить событие.
Парад в честь Дня благодарения в американском мегаполисе – зрелище с гигантскими шарами и яркими сказочными образами – в 2020-м резко сократился, пишет Reuters.
Длина маршрута составляла всего квартал, а не 2,5 мили; аэростаты заменили на специально оборудованные автомобили, а одиночных зрителей просили не скапливаться вдоль дороги, как это было раньше.
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