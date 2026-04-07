В нем обитает 30 тысяч аллигаторов: какое одно из самых смертоносных озер на планете

Озеро Окичоби, занимающее площадь 1900 км², является крупнейшим пресноводным озером Флориды. От окуней до змей, от ламантинов до черепах - вода кишит дикой природой, включая около 30 000 аллигаторов, которые считают это мелководье своим домом. Об этом пишет discoverwildlife.

Интересно, что это делает озеро Окичоби одним из самых богатых аллигаторами водоемов Флориды.

Американские аллигаторы, которые могут вырастать до 4,5 метров в длину, не привередливы в еде. В озере Окичоби они едят все, что могут укусить, включая черепах, змей, мелких млекопитающих и птиц. Случаи гибели людей редки, но не исключены. В 2025 году женщина погибла от нападения аллигатора на озере Киссимми, которое соединено с озером Окичоби.

Видео дня

"Аллигаторы в озере Окичоби опасны, но и водоросли тоже. В озере часто наблюдаются опасные цветения водорослей, особенно тех, в которых преобладают сине-зеленые цианобактерии", - сказано в статье.

Водоросли могут вырабатывать микроцистин - токсин, вызывающий крапивницу, тошноту, рвоту, диарею и лихорадку.

"Так что, если вас не кусают аллигаторы, то водоросли вполне могут", - добавили там.

Странное поведение аллигаторов

Огромные крокодилы во Флориде начали выходить из воды и греються на солнце в самых неожиданных местах. Недавно исследователи заявили, что эти места для принятия солнечных ванн стали жизненно важными для выживания крокодилов, поскольку их естественная среда обитания была нарушена.

Вас также могут заинтересовать новости: