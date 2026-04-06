В Испании можно поселиться в деревне и получить дом бесплатно: что для этого нужно

Перед желающими открывается прекрасная возможность.

В Испании есть небольшой поселок, население которого насчитывает всего 40 человек. Речь идет об Аренильясе, который решился на смелый шаг, чтобы улучшить ситуацию с количеством жителей. Об этом пишет atv.

Совместными усилиями местных властей и Культурного общества Аренильяс было отремонтировано семь домов, которые специально подготовили для новых жителей.

"Цель инициативы выходит за рамки простого заселения. Руководители поселка думают о долгосрочной перспективе: они хотят построить жизнеспособную, сплоченную и устойчивую общину. Поселок, расположенный в объятиях гор, предлагает не только тихую и близкую к природе среду, но и настоящий дом для тех, кто хочет отвлечься от городской суеты", - добавляют в материале.

Одной из особенностей программы является то, что она обеспечивает не только жилье, но и возможности для трудоустройства. Те, кто переезжает сюда, могут работать каменщиками, обслуживая и ремонтируя муниципальную недвижимость.

Также перед желающими открывается еще одна замечательная возможность - управление сельским общественным баром. Такое заведение в небольшом населенном пункте является не просто заведением общественного питания, а центром общественной жизни, одним из важнейших мест встреч местной общины.

Интерес к такой инициативе превзошел все ожидания. В частности, председатель Культурного объединения Аренильяс Родриго Гисмера рассказал, что менее чем за неделю поступило 116 заявок.

"Среди претендентов много тех, кто устал от городского образа жизни, другие хотят быть ближе к месту работы или просто видят в этом предложении новые возможности", - подчеркнули в atv.

