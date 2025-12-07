Награду вручат на специальной церемонии в Страсбурге, которая состоится в апреле.

Небольшой музей в Великобритании был признан лучшим в Европе. Премию Совета Европы 2026 года за содействие развитию молодого поколения получила Лондонская галерея Young V&A, филиал Музея Виктории и Альберта.

Как рассказывает издание Independent, эту премию присуждают уже почти 50 лет. Жюри отдает награду музею, который внес наибольший вклад в понимание европейского культурного наследия, прав человека и демократии.

В этом году премию отдали музею в Великобритании, который имеет самую большую коллекцию предметов, связанных с детством, в королевстве. Вход туда бесплатный.

"Среди самых любимых экспонатов – коллекция кукольных домиков, кукла Джои, боевой конь в натуральную величину, и оригинальный костюм Супермена, который носил Кристофер Рив. Три основные галереи музея – "Игра", "Воображение" и "Дизайн" – подходят для посетителей любого возраста: малыши могут открывать для себя цвета, текстуры и формы на уровне своих глаз, а дети постарше могут узнавать о коллекциях, выставленных на обозрение", – рассказывают авторы.

Лучший музей был определен во вторник, 2 декабря, Комитетом по вопросам культуры Совета Европы. Лондонская галерея получила награду за сбалансированность между игровым и образовательным аспектами, а также за исследование реальных тем, таких как устойчивое развитие и эмпатия.

Отмечается, что расположенный в Бетнал-Грин музей создает для детей атмосферу домашнего уюта. Кроме того, активно привлекаются дети с особыми образовательными потребностями и инвалидностью.

"Он передает сильное послание о расширении возможностей молодого поколения, особенно тех, кто происходит из бедных районов и может иметь ограниченный доступ к основным и институциональным культурным предложениям, благодаря опыту, который может помочь им с уверенностью смотреть в будущее и полноценно участвовать в демократическом обществе", – прокомментировала представительница Комитета по присуждению музейной премии Луз Мартинес Сейхо.

В музее дети могут не только рассматривать выставки, но и развивать свое творчество в мастерских и специальном выставочном пространстве.

Награду Лондонской галерее вручат на специальной церемонии в Страсбурге. Она состоится в апреле.

Другие музеи, которые достойны внимания

1 ноября 2025 года свои двери для туристов открыл Большой Египетский музей (Grand Egyptian Museum). Строили его более 20 лет.

Этот проект стоил 1 млрд долларов. Музей Гизы позиционируется как крупнейший в мире археологический объект, посвященный одной цивилизации.

