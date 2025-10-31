Строительство Большого Египетского музея обошлось в 1 млрд долларов.

Уже в эту субботу, 1 ноября 2025 года, свои двери для туристов наконец откроет Большой Египетский музей (Grand Egyptian Museum) – грандиозный проект, строительство которого заняло более 20 лет.

Как пишет The Guardian, огромная достопримечательность стоимостью 1 млрд долларов, также известная как Музей Гизы, позиционируется как крупнейший в мире археологический объект, посвященный одной цивилизации.

Музей расположен чуть более чем в километре от пирамид Гизы, занимая площадь 470 тысяч квадратных метров. Впервые комплекс был анонсирован еще в 1992 году, но его строительство началось только в 2005 году. При этом некоторые помещения музея были открыты в тестовом режиме осенью 2024 года.

В Большом Египетском музее размещены более 50 тысяч экспонатов, включая 83-тонный колосс Рамсеса II возрастом 3200 лет и 4500-летнюю ладью фараона Хеопса, которому приписывают строительство пирамид.

Комплекс включает в себя 24 тысяч квадратных метров постоянной экспозиции, а также детский музей, конференц-залы, образовательные учреждения, торговую зону и большой центр консервации. В 12 основных галереях, открывшихся в прошлом году, экспонируются древности, охватывающие период от доисторических времен до римской эпохи.

Многие артефакты были перевезены сюда из Египетского музея в Каире. Еще часть были недавно обнаружены на древних кладбищах, в том числе в некрополе Саккара, еще одном комплексе пирамид и гробниц примерно в 22 километрах к югу от музея.

Как рассказал журналистам генеральный директор музея Ахмед Гонейм, залы оснащены передовыми технологиями и демонстрируют мультимедийные презентации, включая шоу в формате смешанного реалити-шоу, чтобы объединить вневременное наследие с творчеством XXI века для новых поколений.

Торжественное открытие музея несколько раз откладывалось, последний раз в июле из-за конфликтов на Ближнем Востоке, включая кризис в секторе Газа. Ожидается, что на церемонии открытия будут присутствовать мировые лидеры и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Перед открытием, как сообщается, у пирамид Гизы, которые теперь соединяются с музеем новым переходом, запустят фейерверки.

Комплекс является частью масштабного инфраструктурного проекта в Египте, который включает в себя строительство метро и открытие аэропорта для привлечения еще большего числа туристов.

Согласно официальным данным, в 2024 году Египет посетили рекордные 15,7 миллиона человек, и правительство намерено удвоить это число к 2032 году.

Открытие музея также связано с вопросами о сохранности артефактов в Египте. Только за последние недели было украдено сразу два артефакта, в том числе 3000-летний золотой браслет фараона, похищенный из консервационной лаборатории одного из музеев Каира. Кроме того, во время Арабской весны мародеры разграбили некоторые археологические памятники, что привело к потере нескольких артефактов.

