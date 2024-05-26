В музее рассказываются истории людей, которые стали бездомными.

В Лондоне открыли музей бездомности. Такая инициатива является первой в мире. Его открытие является своевременным, ведь в 2022 году 290 тысяч домохозяйств в Великобритании обратились за помощью из-за бездомности, а количество людей, которых разместили во временных приютах, увеличилось в два раза за прошедшее десятилетие. Об этом пишет Bloomberg.

"Многие люди все еще не могут получить доступ к помощи, а количество людей, которые ночуют на улицах Британии, выросло на 26% за тот же год. Поскольку арендная плата растет быстрее, чем базовая инфляция, а острый кризис стоимости жизни только демонстрирует признаки ослабления, ситуация только ухудшается. Только за последние три месяца 2023 года количество людей, ставших бездомными, выросло на 16% по всей стране. Людей, чей опыт исследует этот музей, не только не понимают и часто не принимают во внимание, но и с каждым годом они становятся все более статистически значимыми", - рассказали журналисты.

В этом музее вместо коллекции предметов в стеклянных витринах, предлагается интерактивный опыт, где волонтеры рассказывают истории, собранные благодаря пожертвованиям их бывших бездомных владельцев.

Также коллекция музея включает в себя такие обычные предметы, как тележки для покупок и полиэтиленовые пакеты. К примеру, грубый деревянный посох с ручкой, который заклеен скотчем, на самом деле был импровизированной заменой костылям, которые бездомный оставил в автобусе.

"Бывший владелец палки, который едва мог ходить по тротуару, нашел в палисаднике кусок выброшенного срубленного дерева и обнаружил, что закругленный на конце ствол идеально подходит для его руки", - добавляют в публикации.

"Мы хотим немного перевернуть сценарий относительно того, что люди говорят о бездомности. Вокруг бездомности много сенсационности и жалости, много нарративов жертв. Мы пытаемся этим шоу показать, что на самом деле в этом есть много мудрости, много творчества. И знаете, когда наступит апокалипсис, именно люди, которых коснутся эти проблемы, будут иметь много ответов", - отметил операционный и производственный менеджер музея Адам Хеммингс.

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Ранее сообщалось, что город Лопбури в центральном Таиланде страдает от нашествия диких обезьян-мародеров, популяция которых постоянно растет. Из-за этого местные власти решили провести масштабную кампанию по отлову и депортации обнаглевших животных.

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