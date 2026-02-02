В Италии железнодорожники бастуют накануне Олимпиады: может быть хаос

Людей предупредили, что даже во время Олимпиады некоторые рейсы могут быть отменены или изменены.

Из-за забастовки железнодорожников в Италии поездки болельщиков на зимнюю Олимпиаду-2026 могут осложниться. Как пишет The Independent, железнодорожное сообщение в Ломбардии и Милане в настоящее время работает с сокращениями из-за забастовки работников профсоюза ORSA. Итальянский железнодорожный оператор Trenord сообщил, что акция протеста продлится с 03:00 понедельника, 2 февраля, до 02:00 3 февраля.

Изменения или отмены могут коснуться региональных, пригородных, междугородных рейсов, а также трансферных рейсов из аэропортов.

Зимние Олимпийские игры Milano Cortina 2026 стартуют уже в пятницу и продлятся до 22 февраля на объектах в Ломбардии и на северо-востоке Италии. На официальном сайте Игр указано, что во время Олимпиады общественный транспорт будет работать с удлиненным графиком и повышенной частотой движения – в частности поезда, метро и местные маршруты, особенно в Милане.

Несмотря на забастовку, поезда будут курсировать в так называемые "гарантированные" временные промежутки – с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00. Для сообщения с аэропортами на период протеста также предусмотрены автобусы-заменители.

Профсоюз ORSA объясняет забастовку рядом требований, среди которых – повышение оплаты труда, улучшение условий работы и продление коллективных трудовых соглашений.

Подобные проблемы возникали и раньше. В частности, в 2025 году транспортная забастовка во время официального тестового мероприятия к Олимпиаде вынудила организаторов вести переговоры с профсоюзами. А в феврале прошлого года в Милане полностью остановились метро, автобусы и трамваи после забастовки работников компании Azienda Trasporti Milanesi (ATM), из-за чего для перевозки зрителей пришлось срочно привлекать дополнительные автобусы.

Тогда генеральный директор Milano Cortina Андреа Варньер заявил, что этот опыт стал своеобразным испытанием для организаторов: он позволил отработать экстренный план действий. В то же время он выразил надежду, что во время самих Игр все стороны смогут договориться и забастовок не будет.

Олимпийские Игры-2026 - последние новости

Напомним, Олимпийские игры-2026 пройдут с 4 по 22 февраля в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Более 3500 атлетов будут соревноваться в 16 видах спорта. В частности, дебютирует ски-альпинизм, который объединяет в себе альпинизм и горные лыжи. На днях стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил к участию в соревнованиях 20 "нейтральных" спортсменов: приглашение приняли 13 российских спортсменов и 7 белорусских.

