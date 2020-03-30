"Безвиз будет": в МИД рассказали, как коронавирус повлияет на отношения Украины с Евросоюзом

"Сейчас все процессы заторможены", констатировал Дмитрий Кулеба.

Пандемия коронавируса в мире определенным образом влияет на отношения Украины с Евросоюзом, однако на безвизовом режиме это не отразится.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает "Европейская правда".

Говоря о перспективах поездок украинцев в ЕС, Кулеба сказал: "Будет безвиз".

"Если Шенген будет формально или, по сути, потерян, я думаю, что это будет непоправимый удар по ЕС. Но мы будем активно работать с нашими партнерами, чтобы при любом развитии событий полученные украинскими гражданами свободы в отношениях с ЕС, а прежде всего – свобода свободного передвижения, сохранялись", - заверил он.

Читайте такжеОколо 50 украинцев с Баллы отказываются покидать "Борисполь" и ехать в обсервацию

Говоря об отношениях с ЕС, глава МИД пояснил, что "влияние есть, сейчас все процессы заторможены".

"Но мы не снимаем отношения с ЕС из приоритетов. И мой любимый промышленный безвиз никуда не исчезает. Вообще, моя позиция очень проста: "война войной, а обед по расписанию", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Кулеба или его отец Иван Кулеба, который работает послом Украины в Армении, могут быть уволены из-за конфликта интересов.

Подписывайтесь также на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.