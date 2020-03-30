Глава МИД Кулеба или его отец-дипломат могут быть уволены из-за конфликта интересов

Министр сообщил в НАПК о конфликте интересов и ждет заключения агентства.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба или его отец Иван Кулеба, который работает послом Украины в Армении, могут быть уволены из-за конфликта интересов.

Об этом Кулеба сказал в интервью «Европейской правде».

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Министр подтвердил, что у него с его отцом есть конфликт интересов, поскольку Иван Кулеба работает чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Армения.

«Я уведомил Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции о наличии конфликта интересов. Жду вывод НАПК и буду четко придерживаться законодательства», - сказал Кулеба.

При этом, по словам министра, ему надо было сообщить о конфликте интересов, он это сделал. «Скажут, что следующим шагом нужно внести указ об увольнении моего отца с должности, или подать мое заявление об увольнении с должности, - поговорим с отцом, если он будет настаивать - я подам заявление, если нет, - то я его отзову», - сказал Кулеба.

Напомним, Верховная Рада Украины назначила Дмитрия Кулебу на должность министра иностранных дел Украины 4 марта.