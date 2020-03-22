Из Эстонии возвращаются 243 украинца - посол

54 украинца уже отправились спецавиарейсом, должны вылететь еще 189 граждан.

Сегодня 54 гражданина вылетели в Украину спецрейсом SkyUp Airlines "Осло - Таллинн - Киев".

Об этом сообщила посол Украины в Эстонии Марьяна Беца.

"Сегодня вечером SkyUp Airlines совершит еще один прямой чартер "Таллинн - Киев" с 189 гражданами Украины. Делаем все, чтобы наши граждане оказались дома как можно быстрее в это сложное время", - сообщила она.

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Как сообщал УНИАН, 13 марта в связи с пандемией коронавируса в мире и его возможным распространением в Эстонии правительство ввело чрезвычайное положение.