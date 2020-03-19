Оставаясь дома: туристам предлагают онлайн-путешествия по Житомирской области из-за карантина

Путешественники, не покидая дом, смогут посетить музеи, театры и интересные достопримечательности.

В Житомирской области из-за введения карантинного режима туристам теперь предлагают онлайн-путешествия.

Об этом пишет Житомирский областной туристический информационный центр в Facebook.

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Путешественники, не покидая дом, смогут посетить музеи, театры и интересные достопримечательности благодаря разработанному проекту 3D-Житомирщина.

Экскурсии в онлайн-режиме доступны по ссылке по Житомиру, Бердичеву, Коростеня, Новоград-Волынском и Андрушевке.

Как сообщал УНИАН, в мире по состоянию на утро 19 марта зафиксировано 218 814 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном городе Ухань.

Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными ячейками.

В Украине в настоящее время зафиксировано 16 случаев коронавирусной инфекции, из них два – смертельные. В стране объявлен общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля.