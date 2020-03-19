Оставаясь дома: туристам предлагают онлайн-путешествия по Житомирской области из-за карантина
В Житомирской области из-за введения карантинного режима туристам теперь предлагают онлайн-путешествия.
Об этом пишет Житомирский областной туристический информационный центр в Facebook.
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Путешественники, не покидая дом, смогут посетить музеи, театры и интересные достопримечательности благодаря разработанному проекту 3D-Житомирщина.
Экскурсии в онлайн-режиме доступны по ссылке по Житомиру, Бердичеву, Коростеня, Новоград-Волынском и Андрушевке.
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