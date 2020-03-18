МИД: Украинцы могут купить билеты по льготным ценам для возвращения из 15 стран (список)

На сайте авиакомпании SkyUp можно по льготной цене купить билеты на авиарейсы из следующих городов: Париж, Аликанте, Берлин, Стокгольм, Вена, Варшава, Прага, Тбилиси, Лиссабон, Мюнхен, Неаполь, Франкфурт, Рига, Цюрих, Стамбул, Барселона, Лондон.

Украинцы могут купить билеты по льготным ценам для возвращения из 15 стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, благодаря совместной работе МИД и Министерства инфраструктуры Украины удалось договориться с авиакомпанией SkyUp о вывозе украинцев из других стран самолетам через специально созданные хабы.

«Авиакомпания SkyUp... открывает продажу билетов на нерегулярные рейсы из следующих городов: Париж, Аликанте, Берлин, Стокгольм, Вена, Варшава, Прага, Тбилиси, Лиссабон, Мюнхен, Неаполь, Франкфурт, Рига, Цюрих, Стамбул, Барселона, Лондон», - рассказал он.

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Министр отметил, что купить билеты по льготной цене на авиарейсы из указанных городов можно на сайте SkyUp.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что за рубежом организовали несколько хабов для украинцев, которые не могут вернуться в Украину из-за закрытия границ и воздушного пространства.