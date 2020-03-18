Зеленский назвал города мира, из которых украинцы смогут вернуться домой бесплатно или со скидкой

На данный момент таких городов только 11, но список постепенно будут дополнять.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что за рубежом организовали несколько хабов для украинцев, которые не могут вернуться в Украину из-за закрытия границ и воздушного пространства.

«Нами сформированы так называемые хабовые точки. Попав туда, вы сможете добраться до Украины бесплатно или по льготным ценам», — заявил он в видеообращении.

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По словам Зеленского, на данные момент «хабовые точки» находятся в Стамбуле, Дубае, Абу-Даби, Праге, Берлине, Варшаве, Перемышле, Вене, Братиславе, Риге и Вильнюсе. Список городов будет дополняться на официальном сайте МИД.

«Кто-то не успел вернуться, потому что авиакомпания отменила рейсы, кто-то застрял на границе, кто-то попал на карантин в отеле. Но знайте — мы обязательно вас вытащим. Наши послы и консулы работают круглосуточно. Для решения ваших проблем МИД и Министерство инфраструктуры максимально мобилизованы», — подчеркнул президент.