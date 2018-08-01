Украинские туристы получили дополнительный день отдыха в Италии из-за переноса авиарейса

Авиарейс не осуществлен по техническим причинам, вылеты отложили на завтра, 2 августа.

Авиакомпания YanAir не выполнила двух рейсов, которые были запланированы на 1 августа по заказу туроператора Join UP!.

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Об этом говорится в заявлении туристической компании, передает ТСН.

Так, в 08:00 должен был вылететь рейс из Одессы в итальянский курортный город Римини, а в 10:35 – рейс Римини-Одесса. Как сообщила авиакомпания YanAir, рейс не осуществлен по техническим причинам, вылеты отложили на 2 августа.

"Всем туристам рейса ANR5992 туроператор Join UP! предоставил проживание с питанием в отелях на курортах Римини и Риччоне. В Одессе туристам рейса ANR5991 из других городов авиакомпания YanAir обеспечит проживание в отелях и питание до момента вылета. Туристам Join UP! будет предоставлена компенсация за недоиспользованное время отдыха", - говорится в заявлении туроператора.