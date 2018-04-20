В Берлине временно закроют железнодорожный вокзал из-за бомбы времен войны (фото, видео)

Местные перевозчики предупреждают, что ожидаются серьезные перебои в работе поездов, трамваев и автобусов в течение дня.

В столице Германии Берлине 20 апреля эвакуируют часть города, в том числе главный железнодорожный вокзал, чтобы эксперты могли обезвредить найденную там бомбу времен Второй мировой войны.

Как сообщает ВВС, эвакуация жителей, живущих в радиусе 800 м от места обнаружения неразорвавшегося снаряда, началась в 9:00 по местному времени, а непосредственно обезвреживанием бомбы саперы займутся примерно в полдень по местному времени (13:00 по киевскому времени).

Эвакуация также затронет Центральный вокзал Берлина, военный госпиталь, министерства экономики и транспорта, а также посольства Индонезии и Узбекистана.

При этом немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn и другие транспортные операторы предупредили, что ожидаются серьезные перебои в работе поездов, трамваев и автобусов в течение дня.

В то же время работа аэропорта Тегель, находящегося в 7 километрах, будет проходить в штатном режиме, сообщили власти, хотя прибывающие самолеты не будут пролетать над местом обнаружения бомбы.

Отмечается, что каждый год в Европе обнаруживаются тысячи неразорвавшихся бомб времен Второй мировой войны.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее из-за бомбы, найденной на популярном итальянском пляже, пришлось эвакуировать 23 тысячи человек.