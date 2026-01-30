Организатор путешествий назвала главные ошибки туристов при поиске отдыха all inclusive

На рынке представлено множество курортов разных категорий, поэтому новичкам в бронировании легко запутаться.

Туристы делятся на две категории: те, кто любит отдых в формате all inclusive, и те, кто относится к такому виду отпуск с презрением. Впрочем, спрос на "все включено" остается стабильно высоким и в наши дни.

Тем не менее, бронируя отдых all inclusive, многие туристы допускают ряд распространенных ошибок, которые могут дорого им обойтись. Как их избежать Business Insider рассказала опытная организатор путешествий из Marvelous Mouse Travels Кари Беккер.

"На рынке представлено множество курортов разных категорий и с различными предложениями, поэтому новичкам в бронировании легко запутаться. А если вы тратите несколько тысяч долларов на недельный отдых для двоих, вы хотите убедиться, что получаете то, за что платите", – отметила она.

9 самых распространенных ошибок при бронировании туров "все включено"

1. Не стоит начинать поиск курортов, не задумываясь о том, чего вы хотите

"При выборе курорта "все включено" важно определиться с идеальным отдыхом еще до начала поиска в интернете. Составление списка желаемых мест отдыха значительно сузит круг поиска. Я рекомендую клиентам учитывать такие факторы, как бюджет, необходимые удобства, идеальное расположение, доступность авиарейсов, желаемые характеристики номеров и размер курорта", – советует экспет по организации путешествий.

2. Не ограничивайте поиск тропическими направлениями

Как отмечает Кари, хотя многие популярные курорты "все включено" расположены в тропических регионах, отличные варианты также можно отыскать в Европе, Канаде и Японии. В частности, это может быть горнолыжный отдых по системе "все включено" зимой и приключенческие развлечения летом.

3. Бронирование самого дешевого номера в самом дешевом отеле

По словам эксперта, в путешествиях по системе "все включено" туристы действительно получают то, за что платят. Отели эконом-класса часто испытывают трудности с обеспечением качественного питания, комфортабельных номеров и адекватного обслуживания.

"Из самых дешевых номеров может открываться вид на парковку или строительные площадки. Или они расположены на первом этаже, где в условиях влажного тропического климата может быть сыро. Часто можно улучшить номер за небольшую дополнительную плату, и я думаю, это более чем оправдано. Если у вас действительно ограниченный бюджет, сократите поездку на день или два, чтобы получить более качественный отдых", – рекомендует она.

4. Не стоит проводить все время с детьми

"Существует множество отличных курортов all inclusive, подходящих для отдыха с детьми, но поездка только для взрослых – это гораздо веселее. Соберите друзей, семью или вторую половинку, чтобы несколько дней отдохнуть без детей", – призывает Кари.

5. Не исключайте сезон ураганов

Опытный организатор туров отмечает, что в сезон дождей цены обычно значительно ниже, чем в другое время года. При этом даже в этот период погода может быть великолепной. Тем же, кто слишком переживает по этому поводу, она советует бязательно следите за прогнозами синоптиков и добавлять к своему бронированию туристическую страховку на случай природных катаклизмов.

6. Не забывайте изучить информацию о еде

По словам Кари, одно из лучших преимуществ отдыха по системе "все включено" – это возможность насладиться кухней в формате "шведский стол" и выбором изысканных напитков.

"Провести неделю в роскошном отеле с посредственной едой может быть неприятным опытом. Читая отзывы, обращайте особое внимание на комментарии о качестве еды", – советует она.

7. За красивый чаще всего придетя доплатить

"Одно из самых больших разочарований, о которых я слышу от клиентов, – это то, что вид из их номера не оправдал их ожиданий", – говорит планировщик путешествий.

Тем, кто хочет получить гарантированно лучший вид из окна, вероятно, придется за него доплатить заранее.

8. Безоговорочное доверие рекомендациям друзей

"У вашего друга может быть безупречный вкус, но это не значит, что его любимый курорт соответствует вашему стилю или потребностям. Один из моих клиентов может обожать какой-то курорт, а другой может совсем не получать от него удовольствия. Например, ваш друг может любить отдыхать у бассейна, а вы предпочитаете пляжные развлечения. Возможно, он предпочтет потрясающие коктейли, а для вас приоритет – первоклассные ужины с блюдами со всего мира. Помните, что поиск подходящего именно вам курорта – это очень личный процесс", – предупреждает Кари.

9. Отказ от услуг туристического агентства

"Конечно, я немного предвзята, но послушайте: выбор подходящих мест и курортов для вашего отдыха по системе "все включено" может быть непростой задачей. Я всегда ищу лучшие цены и стараюсь поддерживать своих клиентов до, во время и после их отпуска, чтобы они могли расслабиться. Как агент, я также посещаю курорты, чтобы проверить их для своих клиентов. Чтение онлайн-отзывов может быть полезным, но они также могут сбивать с толку, поэтому мне нравится давать личные рекомендации", – поясняет она.

