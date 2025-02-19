Хорватия предлагает туристам редкое сочетание нетронутых береговых линий, изумрудно-зеленых лесов, холмистой сельской местности, величественных гор, более тысячи сказочных островов, кристально чистых пляжей и ярких городов.

Балканскую страну Хорватию признали лучшей в Европе для посещения в 2025 году.

Как пишет портал Europe's Best Destinations, эта живописная страна, которую окрестили "землей незабываемой красоты и впечатлений", получила такой титул по результатам голосования, в котором приняли участие более 1 миллиона путешественников из 158 стран.

"Превзойдя лучшие направления Европы, Хорватия сияет своим непревзойденным разнообразием ландшафтов, захватывающими дух природными чудесами и богатым культурным наследием. Независимо от того, ищете ли вы потрясающие пляжи, очаровательные исторические города, пышные зеленые убежища или первоклассные парусные маршруты, Хорватия предлагает все это", – отмечают авторы рейтинга.

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По их словам, Хорватия предлагает туристам редкое сочетание нетронутых береговых линий, изумрудно-зеленых лесов, холмистой сельской местности, величественных гор, более тысячи сказочных островов, кристально чистых пляжей и ярких городов.

Второе место в рейтинге досталось Испании, которую туристические эксперты назвали одной из самых красивых стран Европы, а замкнула тройку лидеров Австрия, которая сочетает в себе роскошь и красоту.

10 лучших стран Европы для посещения в 2025 году

Хорватия Испания Австрия Италия Греция Португалия Франция Турция Германия Ирландия

Как сообщал УНИАН, ранее пляж Элафониси на греческом острове Крит, известный своими розовыми песками, признали лучшим в мире в 2025 году.

Тем временем, страну миллиардеров Монако назвали лучшим направлением Европы для посещения в 2025 году.

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