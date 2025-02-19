 Хорватию признали лучшей страной Европы для посещения в 2025 году / фото ua.depositphotos.com

Балканскую страну Хорватию признали лучшей в Европе для посещения в 2025 году.

Как пишет портал Europe's Best Destinations, эта живописная страна, которую окрестили "землей незабываемой красоты и впечатлений", получила такой титул по результатам голосования, в котором приняли участие более 1 миллиона путешественников из 158 стран.

"Превзойдя лучшие направления Европы, Хорватия сияет своим непревзойденным разнообразием ландшафтов, захватывающими дух природными чудесами и богатым культурным наследием. Независимо от того, ищете ли вы потрясающие пляжи, очаровательные исторические города, пышные зеленые убежища или первоклассные парусные маршруты, Хорватия предлагает все это", – отмечают авторы рейтинга.

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По их словам, Хорватия предлагает туристам редкое сочетание нетронутых береговых линий, изумрудно-зеленых лесов, холмистой сельской местности, величественных гор, более тысячи сказочных островов, кристально чистых пляжей и ярких городов.

Второе место в рейтинге досталось Испании, которую туристические эксперты назвали одной из самых красивых стран Европы, а замкнула тройку лидеров Австрия, которая сочетает в себе роскошь и красоту.

10 лучших стран Европы для посещения в 2025 году

  1. Хорватия
  2. Испания
  3. Австрия
  4. Италия
  5. Греция
  6. Португалия
  7. Франция
  8. Турция
  9. Германия
  10. Ирландия

Как сообщал УНИАН, ранее пляж Элафониси на греческом острове Крит, известный своими розовыми песками, признали лучшим в мире в 2025 году.

Тем временем, страну миллиардеров Монако назвали лучшим направлением Европы для посещения в 2025 году.

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