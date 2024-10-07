Путешественникам настоятельно рекомендуется регистрироваться на рейсы онлайн или через приложение.

Ирландский лоукостер Ryanair, который регулярно придумает новые уловки, чтобы заставить пассажиров переплачивать, намерен к маю 2025 года отказаться от бумажных посадочных талонов и стоек регистрации.

Как заявил глава Ryanair Майкл О'Лири, пассажирам авиакомпании настоятельно рекомендуется регистрироваться на рейсы только онлайн или через приложение до прибытия в аэропорт. Если они этого не сделают, им придется заплатить при посадке на рейс дополнительные 55 фунтов стерлингов (около 65 евро), сообщает The Irish News.

"Мы хотим избавиться от проверок в аэропорту так же, как мы избавились от багажных стоек. Мы работаем над тем, чтобы с 1 мая все делалось в приложении, больше ничего не будет делаться на бумаге", – заявил он, выступая на пресс-конференции в Дублине в конце прошлой недели.

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При этом О'Лири добавил, что уже действуют процедуры на случай, если у пассажира разрядится батарея телефона и он не сможет получить доступ к информации о бронировании.

"Если у вас разрядится батарея, у нас будет ваше место и ваш паспорт, и мы можем сделать это на выходе на посадку. Иногда мы так делаем, если чей-то телефон по какой-то причине не сканируется. Как только у нас будет имя и паспорт, все будет в порядке, но все будет в приложении", – пояснил он.

Глава Ryanair также рассказал, что в настоящее время приложение используют 60% пассажиров, и он ожидает, что к концу 2024 года этот показатель вырастет до 80%. К маю же у клиентов не останется другого выбора, кроме как использовать его.

Как сообщал УНИАН, ранее генеральный директор ирландского лоукостера Ryanair Майкл О'Лири потребовал ввести ограничения на алкоголь в аэропортах по всей Европе, чтобы пассажирам наливали не больше двух напитков в ожидании рейсов. По его словам, пьяные пассажиры стали слишком часто дебоширить в самолетах.

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