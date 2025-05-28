В зону риска отравления метанолом попали Лаос, Камбоджа, Вьетнам, Таиланд, Индонезия и Турция.

Для многих отпускников алкоголь является неотъемлемой составляющей отдыха. Однако многие из них даже не подозревают, какую опасность таят крепкие напитки на многих популярных курортах.

The Independent напоминает, что в ноябре 2024 года в Лаосе погибли шесть туристов, выпив в хостеле бесплатное спиртное, отравленное метанолом. И это далеко не единственные трагические смертельные случаи, произошедшие с путешественниками за последние годы в целом ряде стран, включая Индию, Индонезию, Южную Африку и Турцию. Более того, по данным благотворительной организации MSF, за 25 лет было зафиксировано около тысячи случаев предполагаемого отравления метанолом, каждый из которых обычно затрагивал нескольких человек.

Почему метанол так опасен

Метанол – это химически простая форма спирта, также известная как древесный или метиловый спирт. Его используют в основном в промышленности, например, в качестве топлива или растворителя для краски.

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Вещество очень токсично и определенно не предназначено для употребления человеком. Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании утверждает, что он вызывает "кому, судороги, слепоту, повреждение нервной системы и смерть". Всего 25 мл метанола, а это около пяти чайных ложек, могут оказаться смертельными.

Зачем метанол добавлют в напитки

В первую очередь это делается для того, чтобы заработать денег – добавление метанола увеличивает содержание алкоголя, и поскольку он имеет лишь очень слабый запах и безвкусен, его нельзя выявить.

"Метанол часто намеренно и незаконно добавляют в алкогольные напитки как более дешевую альтернативу этанолу (обычному алкоголю, который можно употреблять) в странах, где налоги на легальный алкоголь или стоимость легального алкоголя могут восприниматься как слишком высокие", – отмечают профильные эксперты.

Также отравление может произойти из-за домашнего алкоголя, который был неправильно сварен, в результате чего вместо этанола получается метанол.

Симптомы отправления метанолом

"Первые признаки отравления включают тошноту, рвоту и боли в животе, затрудненное дыхание, усталость, спутанность сознания и головокружение. Дальнейшие симптомы появляются через 12-48 часов и могут включать головные боли, нечеткое зрение, проблемы со зрением при ярком свете, туннельное зрение или видение помех – как на экране старого телевизора – или полную слепоту, судороги и кому", – пояснила медсестра по вопросам здоровья в путешествиях из Nomad Travel Беверли Томпкинс, добавляя, что любой из этих симптомов является "красным флагом, что это не обычное отравление алкоголем".

В случае выявления одного из них необходимо немедленно обратиться за неотложной медицинской помощью в больницу. Лечение включает этанол ("обычный" алкоголь), препарат под названием Fomepizole, который останавливает превращение метанола в муравьиную кислоту, и диализ для промывания системы.

Где самые большие риски отравиться метанолом

Министерство иностранных дел Великобритании вносит в зону риска отравления метанолом пять стран Юго-Восточной Азии (Лаос, Камбоджу, Вьетнам, Таиланд и Индонезию), а также Коста-Рику, Фиджи и Турцию.

Тем временем, правительство Австралии расширяет опасную зону популярными местами назначения в Азии, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Африке и Восточной Европе.

На что следует обратить внимание путешественникам перед употреблением спиртного

Туристов призывают исключить любые ситуации, в которых напиток может быть испорчен метанолом или наркотиками. Например, баров, в которых наливают шоты из открытых бутылок.

"Скажите нет напиткам от незнакомцев. Посещайте надежные заведения. Придерживайтесь мест с хорошей репутацией – сомнительные бары не стоят риска", – предупредили в британском МИД.

Самый надежный способ уберечь себя – пить только те напитки, которые открывают и разливают при вас. Идеальный вариант – это баночное или бутылочное пиво.

Впрочем, даже в туристических зонах есть определенные угрозы – активисты отмечают, что на Бали отравление метанолом нередко поражает гостей пляжных клубов и пятизвездочных отелей.

"Употребление спиртного в надежных заведениях снижает риск отравления метанолом, но не исключает его", – заявляет австралийское правительство, призывая к осторожности, если предлагается "необычно дешевый или со скидкой фирменный алкоголь".

Кроме того, далеко не всегда то, что находится в бутылках в супермаркетах, может соответствовать описанию на этикетке, предупреждают туристов.

Также стоит остерегаться домашнего алкоголя и напитков, которые значительно дешевле средней рыночной цены.

"Проверяйте бутылки. Пломбы должны быть целыми, а этикетки должны выглядеть законно (без опечаток или сомнительного шрифта)", – предупреждают в правительстве Великобритании, однако активисты возражают им: "Брендированные бутылки часто наполняются (домашним) алкоголем".

Как сообщал УНИАН, ранее эксперт Global Work and Travel Джесси Чемберс рассказала, от какой еды лучше отказаться на курортах all inclusive, если не хочется проблем со здоровьем.

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