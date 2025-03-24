Загрязненная вода из-под крана может привести к таким серьезным заболеваниям, как брюшной тиф, холера, гепатит и дизентерия.

Вода из-под крана в Украине оставляет желать лучшего. И иногда, во время путешествий по миру, мы можем задуматься над вопросом, а можно ли водопроводную воду в той или иной стране.

Конечно, это не касается, к примеру, Швейцарии. Но есть список из 10 популярных туристических направлений, где пить воду из-под крана небезопасно, пишет Travel Off Path со ссылкой на Госдепартамент США.

1. Мексика. Пока вы наслаждаетесь майянскими руинами и вкуснейшими тако, помните: местная вода может быть опасной. Даже в элитных курортах лучше избегать водопроводной воды. При этом также стоит помнить, что во многих ресторанах и отелях подают не бутылированную воду, а из-под крана. Это же касается и льда.

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2. Доминиканская Республика.

3. Египет. Госдеп США и Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют только бутилированную воду, чтобы избежать серьезных проблем с желудком.

4. Индия. Индия — это феерия красок, звуков и вкусов, но местная вода, как и пища, могут стать источником серьезных инфекций. Бактериальное заражение — частая проблема, поэтому в Индии предпочитайте только кипяченую или бутилированную воду.

5. Колумбия (сельские районы). Колумбия — страна с яркими городами и потрясающей природой, но в сельских районах вода из-под крана небезопасна.

6. Сальвадор. Сальвадор известен своими серфинг-спотами и растущей популярностью среди туристов. Однако качество водопроводной воды оставляет желать лучшего, особенно в сельской местности.

7. Таиланд. Таиланд — это "дешевый" рай для путешественников, но местную воду пить не стоит. Исследуйте древние храмы, наслаждайтесь уличной едой, но используйте только бутилированную воду.

8. Индонезия. Индонезия с ее тысячами островов — мечта путешественника, но вот местная вода может стать кошмаром. Госдеп США прямо предупреждает: в стране нельзя пить воду из-под крана.

9. Филиппины.

10. Эквадор. Даже в отелях и ресторанах просите только бутилированную воду и следите за тем, из чего делают лед!

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