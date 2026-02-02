В Украине запустили верификацию терминалов Starlink, - Федоров

Правительство приняло постановление о введении "белого списка" для терминалов спутникового Starlink. Об этом в своем Telegram сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.
Он отметил, что в ближайшее время все терминалы Starlink в Украине будут отключены, а работать будут только проверенные и зарегистрированные.
"Это реакция на использование россиянами Starlink. Российские дроны, оснащенные терминалом, сложно сбить. Они летят на низкой высоте, устойчивы к РЭБ и управляются оператором в режиме реального времени даже на больших расстояниях", - пояснил Федоров.
Он добавил, что введение "белого списка" - это единственное техническое решение для противодействия такой тактике врага. По словам Федорова, для регистрации Starlink украинцам необходимо будет обратиться в ЦНАП. Эта услуга будет бесплатной.
"Для бизнеса также будет простой и удобный алгоритм верификации терминалов Starlink - онлайн на портале Дия", - добавил Федоров.
Военным, которые используют терминалы, обращаться в ЦНАП не нужно. Поскольку для них уже действует отдельный защищенный канал через DELTA. Министр отметил:
"Также вам не нужно ставить собственные терминалы на баланс воинской части или передавать данные учетных записей - только обезопасить свой терминал от блокировки, внеся его в "белый список".
Противодействие российским "Шахедам" из Starlink: что известно
Напомним, ранее на фоне роста случаев ударов РФ дронами с использованием Starlink, советник министра обороны Сергей Флеш Бескрестнов сообщил, что в Украине начали противодействовать этой российской тактике. По его словам, текущие решения временные и будут заменены более глобальным за некоторое время.
Впоследствии и министр обороны Михаил Федоров сообщил, что первые шаги по противодействию российским Starlink уже дали результаты. Кроме того, он также анонсировал системное решение для решения этой проблемы.