Пользователи назвали лучшую оболочку у Android-смартфонов

Samsung One UI с ощутимым отрывом удерживает лидерство, опережая "чистый" Android от Google и другие оболочки.

Крупнейшие производители Android-смартфонов продвигают собственные версии пользовательского интерфейса, чтобы выделиться на фоне "чистого" Android, предложить уникальный функционал и фирменные приложения.

Популярный зарубежный ресурс GSMArena провел опрос среди пользователей с целью выяснить, какая Android-оболочка, по их опыту, является лучшей. Больше всего голосов (41%) набрала One UI от Samsung, причем с ощутимым отрывом.

На втором месте с результатом 20% разместился "чистый" Android, которую используют смартфоны серии Google Pixel. Интерфейс простой, красивый и не перегруженный лишними функциями. На третьем месте (7,2%) оказались кастомные прошивки. Они популярны среди пользователей, чьи смартфоны перестали получать официальные обновления.

Другие оболочки в рейтинге

С четвертое по седьмое место в рейтинге интерфейсов расположились:

NothingOS (для смартфонов Nothing Phone и CMF Phone) – 6,9%.

ColorOS (для смартфонов Oppo) – 5,8%.

HyperOS (для смартфонов Xiaomi, Redmi, Poco) – 3,5%.

Hello UI (для смартфонов Motorola) – 2,1%.

Наименее популярными оболочками в ​​списке оказались MagicOS от Honor, Xperia UI от Sony и ColorOS от vivo.

В рамках отдельного голосования редакция GSMArena выяснила, насколько важна оболочка при покупке смартфона. Почти половина опрошенных (~43%) считают интерфейс Android важным, но не ключевым параметром, тогда как 6% заявили, что он практически не влияет на их выбор.

При этом около 40% пользователей признались, что выбирают устройство именно из-за любимого интерфейса.

Samsung продолжает распространение стабильной версии One UI 8 на базе Android 16. На эти 60 устройств Samsung можно установить свежую операционку уже сегодня.

Google выпустила стабильную версию Android 16 для устройств Pixel еще в июне, а развертывание HyperOS 3 для смартфонов Xiaomi продолжится до марта 2026 года.

