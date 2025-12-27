Пользователи назвали лучшую оболочку у Android-смартфонов

Крупнейшие производители Android-смартфонов продвигают собственные версии пользовательского интерфейса, чтобы выделиться на фоне "чистого" Android, предложить уникальный функционал и фирменные приложения.
Популярный зарубежный ресурс GSMArena провел опрос среди пользователей с целью выяснить, какая Android-оболочка, по их опыту, является лучшей. Больше всего голосов (41%) набрала One UI от Samsung, причем с ощутимым отрывом.
На втором месте с результатом 20% разместился "чистый" Android, которую используют смартфоны серии Google Pixel. Интерфейс простой, красивый и не перегруженный лишними функциями. На третьем месте (7,2%) оказались кастомные прошивки. Они популярны среди пользователей, чьи смартфоны перестали получать официальные обновления.
Другие оболочки в рейтинге
С четвертое по седьмое место в рейтинге интерфейсов расположились:
- NothingOS (для смартфонов Nothing Phone и CMF Phone) – 6,9%.
- ColorOS (для смартфонов Oppo) – 5,8%.
- HyperOS (для смартфонов Xiaomi, Redmi, Poco) – 3,5%.
- Hello UI (для смартфонов Motorola) – 2,1%.
Наименее популярными оболочками в списке оказались MagicOS от Honor, Xperia UI от Sony и ColorOS от vivo.
В рамках отдельного голосования редакция GSMArena выяснила, насколько важна оболочка при покупке смартфона. Почти половина опрошенных (~43%) считают интерфейс Android важным, но не ключевым параметром, тогда как 6% заявили, что он практически не влияет на их выбор.
При этом около 40% пользователей признались, что выбирают устройство именно из-за любимого интерфейса.
Samsung продолжает распространение стабильной версии One UI 8 на базе Android 16. На эти 60 устройств Samsung можно установить свежую операционку уже сегодня.
Google выпустила стабильную версию Android 16 для устройств Pixel еще в июне, а развертывание HyperOS 3 для смартфонов Xiaomi продолжится до марта 2026 года.