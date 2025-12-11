Теперь обновиться смогут популярные модели 2023 и 2024 годов.

В середине октябре Xiaomi начала выпуск стабильной версии HyperOS 3 на базе Android 16 для самых актуальных смартфонов флагманского и среднего сегмента. Теперь компания обратила внимание на более старые модели 2023 и 2024 годов.

Как сообщает ресурс ITHome, десять более ранних устройств Xiaomi и Redmi получили стабильную сборку HyperOS 3. В их числе:

Xiaomi Mix Fold 3

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Redmi Note 15 Pro+

Redmi Note 15 Pro

Redmi Note 14 Pro+

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 13 Pro+

Redmi Note 13 Pro

Пока что речь идет о китайской версии прошивки. Глобальная версия HyperOS 3 для указанных выше девайсов находится на стадии внутреннего тестирования и, предположительно, выйдет в начале января 2026 года.

Если все пойдет по плану, до марта 2026 года HyperOS 3 должны получить все телефоны Xiaomi/Redmi/Poco, которые официально поддерживают новую OC.

При этом некоторые устройства Xiaomi получат прошивку HyperOS 3 на базе прошлогодней Android 15. В их числе, например, Xiaomi 13 Lite, Redmi Note 12T Pro, Xiaomi Pad 6 Pro и другие популярные девайсы.

Сообщается, что HyperOS 3 принесла переработанный интерфейс, вдохновленный iOS 26, улучшенную производительность, новые функции на базе искусственного интеллекта, а также одну из главных фишек Айфонов – "динамический остров" Super Island.

