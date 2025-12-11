В середине октябре Xiaomi начала выпуск стабильной версии HyperOS 3 на базе Android 16 для самых актуальных смартфонов флагманского и среднего сегмента. Теперь компания обратила внимание на более старые модели 2023 и 2024 годов.
Как сообщает ресурс ITHome, десять более ранних устройств Xiaomi и Redmi получили стабильную сборку HyperOS 3. В их числе:
- Xiaomi Mix Fold 3
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Redmi Note 15 Pro+
- Redmi Note 15 Pro
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 13 Pro+
- Redmi Note 13 Pro
Пока что речь идет о китайской версии прошивки. Глобальная версия HyperOS 3 для указанных выше девайсов находится на стадии внутреннего тестирования и, предположительно, выйдет в начале января 2026 года.
Если все пойдет по плану, до марта 2026 года HyperOS 3 должны получить все телефоны Xiaomi/Redmi/Poco, которые официально поддерживают новую OC.
При этом некоторые устройства Xiaomi получат прошивку HyperOS 3 на базе прошлогодней Android 15. В их числе, например, Xiaomi 13 Lite, Redmi Note 12T Pro, Xiaomi Pad 6 Pro и другие популярные девайсы.
Сообщается, что HyperOS 3 принесла переработанный интерфейс, вдохновленный iOS 26, улучшенную производительность, новые функции на базе искусственного интеллекта, а также одну из главных фишек Айфонов – "динамический остров" Super Island.