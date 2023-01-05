Пользователи смогут пользоваться одним устройством беспроводной зарядки для всех своих гаджетов, а не покупать новый от каждого производителя.

В рамках проходящей в Лас-Вегасе техновыставки CES 2023 консорциум Wireless Power Consortium (WPC) сделал неожиданный анонс. Он совместно с Apple объявил о разработке новой универсальной технологии беспроводной зарядки Qi2, в основу которой лягут наработки MagSafe.

Она будет совместима как с девайсами на Android, так и Айфонами, а также другими гаджетами, сообщает The Verge. Таким образом пользователи смогут пользоваться одним устройством беспроводной зарядки для всех своих гаджетов, а не покупать новый от каждого производителя.

Известно, что на начальном этапе мощность составит 15 Вт, но в будущем ее планируют наращивать, а со временем новый стандарт полностью заменит своего предшественника Qi.

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Ожидается, что смартфоны и зарядные устройства с поддержкой Qi2 должны появиться на рынке ближе к концу 2023 года.

MagSafe: что это такое и для чего он нужен

Впервые интерфейс MagSafe был представлен в сочетании с MacBook в 2006 году и уже тогда стал пользоваться большой популярностью у многих пользователей, поскольку позволял обезопасить ноутбуки от падения, если кто-нибудь заденет кабель питания.

Начиная с 2016 года компания Apple начала отказываться от него, когда вышел первый ноутбук MacBook с портом USB-C. Сегодня бренд MagSafe представляет собой систему беспроводной зарядки для айфонов.

Ранее на рынке был представлен первый Android-смартфон с магнитной зарядкой, как у iPhone.

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