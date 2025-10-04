Дистанционного управления через оператора в этот раз не было.

Глава Tesla Илон Маск опубликовал в соцсети X новое видео с перспективной разработкой компании – гуманоидным роботом Optimus. На кадрах Андроид осваивает приемы кунг-фу, почти в точности повторяя движения мастера.

На вопрос одного из пользователей, насколько робот самостоятелен в своих движениях, Маск заявил, что гуманоидом дистанционно никто не управлял, а под движения мастера он подстраивался сам благодаря ИИ.

В более ранних сценариях Маск признавался, что робот оперирует под наблюдением оператора, повторяя заранее запрограммированную последовательность действий, как, например, при складывании белья.

Видео дня

Всего за пару часов ролик c Optimus, который учится кунг-фу, набрал больше 6 млн просмотров. Хотя это скорее демонстрация, а не реальный сценарий использования, способность робота выполнять такие скоординированные и динамичные действия подчеркивает продолжающийся прогресс робототехники, усиленной ИИ, отмечают эксперты.

Tesla Optimus позиционируется как робот общего назначения, то есть способный выполнять любую человеческую работу. Речь идет о покупках в супермаркетах, выгуле собак и других действиях. При этом отмечается, что андроиды не нацелены отбирать рабочие места у самих людей.

Запустить продажи таких помощников Маск планирует в 2026-2027 году за ~20 000 долларов (около 820 000 грн). В будущем в мире будет столько же роботов, сколько и людей, считает миллиардер.

Ранее Маск анонсировал первый полет на Марс в 2026 году – на ней полетит робот Optimus, который станет первым колонистом.

Вас также могут заинтересовать новости: