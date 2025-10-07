Также совсем недавно OpenAI заключила похожую сделку с NVIDIA.

OpenAI и AMD заключили масштабное соглашение о создании центров обработки данных для искусственного интеллекта, которые будут работать на новых чипах Advanced Micro Devices.

Как сообщает Bloomberg, OpenAI закупит у AMD вычислительные процессоры общей мощностью 6 гигаватт. Первые поставки начнутся во второй половине 2026 года и будут включать новейшие ускорители MI450. При этом OpenAI планирует приобретать чипы как напрямую, так и через облачных партнёров.

Глава AMD Лиза Су заявила, что сотрудничество принесёт компании десятки миллиардов долларов выручки в течение ближайших пяти лет. Аналитики называют это соглашение ключевым шагом для AMD - теперь она впервые напрямую конкурирует с NVIDIA за крупнейших клиентов на рынке инфраструктуры для искусственного интеллекта.

Видео дня

Напомним, совсем недавно OpenAI заключила похожую сделку с NVIDIA. Крупнейший производитель видеокарт построит для создателей ChatGPT дата-центры на 100 миллиардов долларов.

Также ранее мы рассказывали, что создатель ChatGPT Сэм Альтман и бывший главный дизайнер Apple Джони Айв готовят секретное ИИ-устройство. Гаджет станет компаньоном для пользователя, но не "странной ИИ-подружку".

Вас также могут заинтересовать новости: