Пользователи массово удаляют ChatGPT с телефонов – что происходит

OpenAI подверглась критике из-за сотрудничества с Министерством обороны США.

Американские пользователи массово отказываются от ChatGPT – 28 февраля, когда компания OpenAI объявила о контракте с Министерством обороны США, количество удалений выросло на 295%. Для сравнения, с января по февраль средний суточный показатель удалений составлял около 9%, пишет TechCrunch.

Недовольство отразилось и в оценках: в последние дни приложение ChatGPT получило на 775% больше оценок с одной звездой из пяти. Кроме того, скачивания упали на 13%.

Параллельно с этим резко вырос интерес к конкуренту. Загрузки приложения Claude, разработчики которого отказались давать Пентагону полный доступ к ИИ, выросли на 37% в пятницу и на 51% в субботу.

Видео дня

Компания Anthropic отказалась от сотрудничества с Минобороны США, ссылаясь на опасения по поводу возможного применения их ИИ моделей для наблюдения за американцами и создания полностью автономного оружия. В то время как OpenAI согласилась предоставить свой ИИ для "секретной сети" военного министерства.

По данным Appfigures, в прошедшие выходные Claude впервые обошел по популярности ChatGPT в американском App Store и занял первое место в общем топе. При этом еще в январе приложение чат-бота от Anthropic не входило в топ-100.

Сегодня ChatGPT занимает более 80% мирового рынка чат-ботов. Ближайшие соперники – Perplexity и Google Gemini. На них приходится доля в 15% от всех пользователей.

УНИАН писал, что создатели ChatGPT могут обанкротиться уже к середине 2027 года. Ключевая проблема OpenAI заключается в том, что значительная часть пользователей использует бесплатные версии чат-ботов, так что они скорее уйдут к конкурентам, чем начнут платить.

Вас также могут заинтересовать новости: