Расследование представляет собой очередной виток обострения борьбы за господство в сфере искусственного интеллекта.

Регулятор рынка Китая начал антимонопольное расследование в отношении Nvidia, американского производителя микросхем и крупнейшего в мире поставщика процессоров для искусственного интеллекта. Об этом сообщает Reuters.

На фоне новостей о расследовании акции Nvidia упали примерно на 2%. Падение отражает обеспокоенность инвесторов возможным влиянием расследования на ее деятельность и доходы в Китае.

Подробности расследования не раскрываются, но CNN подчеркивает, что этот шаг представляет собой очередной виток обострения борьбы за господство в сфере ИИ, которое, по мнению США и Китая, имеет решающее значение для национальной безопасности, при этом технологические компании зачастую оказываются под перекрестным огнем.

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Доминирование Nvidia в области искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений делает ее важнейшим игроком в Китае, где эти технологии имеют решающее значение для прогресса в таких секторах, как автономное вождение, финансовое моделирование и развитие умных городов.

Ранее в этом году Nvidia обогнала Apple по рыночной стоимости впервые с 2002 года. С развитием технологий искусственного интеллекта неустанный рост корпорации увеличил ее рыночную капитализацию.

Презентация новых видеокарт Nvidia состоится в январе 2025 года. Если верить слухам, то RTX 5090 будет настоящей видеокартой-"монстром" с 32 ГБ памяти и энергопотреблением 600 Вт. Примерно в это же время AMD выпустит новые видеокарты RDNA 4 (Radeon 8000).

Также Nvidia может готовиться к выпуску первой линейки собственных процессоров для потребительских ПК. Современная ПК-индустрия отчаянно нуждается в инновациях, чем и решил воспользоваться гигант в сфере чипов.

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