Искусственный интеллект может отобрать заработки у создателей контента в соцсетях.

Нейросети могут стать главной угрозой для создателей видеоконтента на YouTube. Такое мнение высказал самый популярный ютубер Джимми Дональдсон, известный как MrBeast. Его канал имеет 443 миллиона подписчиков.

"Когда видео, созданные с помощью искусственного интеллекта, станут такими же качественными, как и обычные видео - интересно, как это повлияет на YouTube и на миллионы творцов, которые сейчас зарабатывают на жизнь созданием контента... Страшные времена", - написал он на своей странице в соцсети X.

Как пишет Business Insider, этот комментарий появился на фоне того, как сам YouTube и разработчик искусственного интеллекта компания OpenAI представляют новые инструменты для создания видео с помощью нейросетей.

Видео дня

На прошлой неделе OpenAI запустила Sora 2 - нового бота для генерации видео с помощью простых текстовых запросов. А в сентябре YouTube анонсировал ряд новых видеоинструментов на основе искусственного интеллекта для творцов, включая возможность для аудиоподкастеров создавать короткие видео из стенограмм.

"Волна новых технологий искусственного интеллекта напугала некоторых создателей, таких как MrBeast. Если видео, созданные искусственным интеллектом, будут продолжать развиваться, зрителям может стать трудно различать контент, созданный человеком, и контент, созданный искусственным интеллектом", - пишет Business Insider.

Искусственный интеллект: последние новости

Как писал УНИАН, в США школа заменила учителей искусственным интеллектом. В этом заведении нейросеть формирует индивидуальные планы по естественным наукам, математике и чтению, подстраиваясь под уровень и скорость каждого ребенка.

Также мы рассказывали, что Сэм Альтман, известный как "отец ChatGPT", допустил возможность "случайного" захвата мира искусственным интеллектом. Однако речь идет не о "восстании машин", а о все большей зависимости людей от нейросетей.

Вас также могут заинтересовать новости: