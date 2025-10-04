Он рассказал, как все больше пользователей по всему миру попадают в зависимость от ИИ.

Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, стартапа, создавшего ChatGPT, поделился размышлениями о будущем искусственного интеллекта (ИИ). Он высказал уверенность, что ИИ может "случайно захватить мир".

В подкасте MD MEETS он уточнил, что речь идет не о восстании машин, а о постепенной зависимости людей во всем мире от ИИ.

"Сотни миллионов уже используют ChatGPT, скоро их будут миллиарды. Люди все чаще полагаются на советы модели - сначала осознанно, потом автоматически", - объяснил Альтман.

Видео дня

Он отметил, что пользователи ChatGPT становятся все более зависимыми от искусственного интеллекта.

По его словам, это создает "петлю обратной связи" - чем больше мы слушаем ИИ, тем умнее он становится и тем сильнее влияет на решения людей. В итоге, подчеркнул он, "мы делаем то, чего хочет модель, даже не замечая этого".

Другие новости о ChatGPT

Недавно компания OpenAI поделилась результатами нового теста, который впервые попытался оценить, насколько возможности современных ведущих ИИ-моделей близки к профессиональному уровню в значимых профессиях.

Лучше всего ИИ-модели проявили себя в четко сформулированных задачах. Например, GPT-5 и его конкуренты успешно подготовили маркетинговые материалы, анализировали рынок, работали с первичной юридической документацией и обрабатывали медицинские снимки.

Вас также могут заинтересовать новости: