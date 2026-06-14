Эти знаки Зодиака ждет целый год удачи после новолуния: кому улыбнется судьба

Тем, кто давно ждал перемен, стоит приготовиться к новым возможностям.

Новолуние 15 июня 2026 года станет отправной точкой целого года удачи и благоприятных перемен для трех знаков Зодиака, прогнозирует профессиональный астролог Элизабет Бробек. Это астрологическое событие считается особенным, поскольку относится к суперноволуниям, пишет YourTango.

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Как отмечается, Солнце и Луна в этот день соединяются в точке лунной орбиты, расположенной ближе всего к Земле. Благодаря этому новолуние считается самым крупным за весь календарный год и ощущается гораздо сильнее обычного. Тем, кто давно ждал перемен, стоит приготовиться к новым возможностям.

Лев

Для Львов начинается период значительных перемен и личностного роста. По мнению астролога, в ближайшее время представители этого знака могут заметно преобразиться, а окружающие начнут относиться к ним более благосклонно. По ее мнению, обстоятельства будут складываться все чаще в их пользу.

До 9 июля в знаке Льва находится Венера, которая традиционно связывается с удачей и приятными событиями. Однако особенно важный этап начнется после 30 июня, когда в знак Льва войдет Юпитер – планета изобилия и везения. Этот период может принести множество счастливых возможностей и продлится до 26 июля 2027 года, когда Юпитер перейдет в Деву. Готовность рисковать и проявлять инициативу поможет Львам добиться заметного успеха.

Скорпион

По словам Бробек, Скорпионы вступают в новый цикл удачи, успеха и финансового роста, особенно в сфере карьеры и общественного признания. После новолуния 14 июня перед ними могут открыться новые перспективы, включая возможность повышения или профессионального продвижения.

От успеха в интернете до выгодных финансовых проектов – многое будет складываться в пользу представителей этого знака. Даже если первая половина 2026 года оказалась непростой, сейчас начинается новый этап. Постепенно Скорпионы смогут избавиться от ощущения постоянной борьбы за выживание, обрести устойчивость и значительно укрепить свои позиции.

Водолей

Для Водолеев главным направлением перемен станет личная жизнь. Элизабет Бробек отмечает, что в течение ближайшего года представителям этого знака может особенно везти в любви. Кроме того, они способны стать заметнее и популярнее среди окружающих благодаря своей харизме и уверенности.

Водолеи будут легко привлекать внимание людей и чувствовать себя комфортно в любом обществе. Главное - не позволять сомнениям мешать новым начинаниям. Астролог Лиза Стардаст ранее отмечала, что смелые решения и готовность поверить в себя способны принести хорошие результаты. Развивая уверенность и не боясь действовать, Водолеи смогут раскрыть свой потенциал и стать одной из самых успешных версий самих себя в период до 2027 года.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака ждет резкий поворот в личной жизни в ближайшие недели.

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