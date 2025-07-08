Некоторые исследователи также хотят покинуть компанию и уйти в Meta вслед за руководителем.

Глава подразделения Apple по разработке ИИ-моделей Руоминг Панг перешел в конкурирующую лабораторию "суперинтеллекта" Meta. Новый работодатель предложил ему зарплату в несколько "десятков миллионов долларов" в год, пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман.

Панг отвечал за команду из более 100 сотрудников, которые работают над большими языковыми моделями Apple. Они являются фундаментом для функций Apple Intelligence вроде пересказа содержимого из электронной почты, приоритетных уведомлений и Genmoji.

По данным Bloomberg, внутри Apple растет напряженность из-за планов по использованию сторонних моделей ИИ (Anthropic или OpenAI) для будущей "умной" версии Siri, вместо собственной разработки. Эти события "подорвали моральный дух" внутри компании, и некоторые специалисты теперь тоже хотят покинуть компанию и уйти за руководителем.

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Начиная с апреля 2025 года, глава, Meta Марк Цукерберг, обеспокоенный медленными темпами развития ИИ-моделей в компании, лично занялся наймом исследователей. Уже в июне стало известно, что он формирует команду для создания общего искусственного интеллекта (AGI) и переманивает сотрудников из Apple, OpenAI и Google.

СМИ сообщали по крайней мере о 16 специалистов в области искусственного интеллекта, которые за последнее время покинули свои компании и перешли в Meta. Главный исследователь OpenAI сравнил стратегию Цукерберга по переманиванию специалистов с проникновением в чужой дом.

Ранее УНИАН уже рассказывал, что пикантные запросы пользователей Meta AI оказались в открытом доступе. Эксперты называет происходящее катастрофой и сравнивает с громким скандалом с AOL, которая в 2006 году случайно выложила в общий доступ запросы своих пользователей.

Меж тем Цукерберг считает, что смарт-очки станут гаджетом №1 к 2030 году. В конкурентную гонку в этом сегменте уже включились Meta, Apple и другие IT-гиганты.

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