Победитель 'Х-Фактора' мобилизовался в ВСУ и показался в военной форме (фото)

В данный момент Александр Порядинский проходит базовую военную подготовку.

28-летний украинский певец, победитель четвертого сезона музыкального талант-шоу "Х-Фактор" Александр Порядинский сообщил о том, что мобилизовался в ряды ВСУ.

"Друзья, я хочу поделиться с вами важной новостью. Не так давно я мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины. Сейчас прохожу БОВП (базовую военную подготовку), поэтому пока нет возможности радовать вас новыми песнями, выступлениями и эфирами", - написал он в Instagram.

При этом Порядинский опубликовал свое свежее фото в военной форме и поблагодарил всех за поддержку.

Видео дня

"Благодарю каждого за поддержку, теплые слова и сообщения. Они действительно придают силы и мотивации. Надеюсь, совсем скоро снова встретимся здесь с музыкой и новыми творческими работами. А пока - желаю всем мирного, уютного вечера и берегите себя. До связи!" - добавил музыкант.

Напомним, с началом полномасштабного вторжения России Александр Порядинский поставил на паузу развитие сольной карьеры и стал солистом Заслуженного академического ансамбля песни и пляски ВСУ. Вместе с коллективом он выступал перед украинскими военными.

Вас также могут заинтересовать новости: