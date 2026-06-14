Одна сторона терки годами остается без дела: для чего она создана

Большинство хозяек даже не догадываются, какую работу она на самом деле может выполнять.

На каждой кухне есть четырехгранная терка, но почти никто не использует ее в полной мере. Оказывается, самая загадочная сторона с мелкими шипами – не пережиток прошлого, пишет gyerekszoba.

Речь идет о той самой шипованной поверхности, которую хозяйки обычно обходят стороной. Обычные поверхности терки режут продукты полосками или ломтиками. Шипованная сторона работает иначе – она почти растирает ингредиенты, доводя их до кремовой или пудровой консистенции.

Для твердых сыров типа пармезана шипованная сторона дает воздушную, нежную текстуру, которая мгновенно тает в пасте или супе. Чеснок и имбирь за несколько движений превращаются в кремовую массу – идеальную для соусов и маринадов. С цедрой цитрусовых она снимает только ароматный верхний слой лимона, лайма или апельсина, не затрагивая горькую белую часть под ним.

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Не менее полезна шипованная сторона со специями: мускатный орех, палочка корицы или другие твердые специи измельчаются быстро и равномерно – гораздо удобнее, чем молоть их в ступке.

Шоколад на шипованной поверхности превращается в легкую декоративную стружку, которая делает подачу десерта изысканной без каких-либо усилий. А черствый хлеб или круассаны за минуту превращаются в ровную панировочную крошку – и выбрасывать ничего не придется.

Полезна и за пределами кухни

Шипованная сторона найдет применение даже за пределами приготовления пищи. Ею удобно натирать твердое хозяйственное мыло или бытовые средства для уборки – получается мелкая стружка, которая быстро растворяется в воде.

Ранее УНИАН писал о том как избавиться от липкого жира на крышках кастрюль.

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