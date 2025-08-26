Занятость молодых сотрудников (в возрасте 22–25 лет) на должностях, где ИИ влияет на работу, снизилась на 16% с конца 2022 года.

Согласно новому исследованию, искусственный интеллект затрудняет поиск работы для сотрудников начального уровня в таких областях, как разработка программного обеспечения и обслуживание клиентов. Таким образом влияние ИИ на рабочие места перешло от теоретического к реальному и ощутимому.

В исследовании Стэнфордского университета, на которое ссылается издание Axios, утверждается, что за последние три года занятость снизилась на 13% для людей, которые только начинают работать в областях, наиболее подверженных ИИ, таких как бухгалтеры, разработчики и административные помощники.

За тот же период времени тенденции занятости остались прежними или даже улучшились для более опытных работников в тех же областях – несмотря на то, что они замедлились для работников в возрасте 22-25 лет. Тенденции занятости также усилились для менее технологичных должностей, таких как сиделки.

"Это самые быстрые и масштабные изменения, которые я видел", – заявил профессор Стэнфордского университета Эрик Бриньолфссон, подчеркнув, что единственным сопоставимым переходом был переход на "удаленку" в условиях пандемии COVID-19.

Бриньолфссон сравнил ИИ с выпускниками вузов, обладающих большим количеством теоретических знаний, но не практическим опытом. Тогда как у более опытных работников больше неявных знаний и профессиональных навыков. "Это не то, чему ИИ может научиться, по крайней мере, пока", говорит профессор.

Исследование Стэнфордского университета является последним в растущем числе отчетов, призванных пролить свет на то, как взрывная популярность ИИ влияет на рабочую силу. Запуск чат-бота ChatGPT в ноябре 2022 года усилил интерес и беспокойство по поводу генеративного искусственного интеллекта. С тех пор люди используют ИИ чат-ботов для всего, от программирования до сеансов терапии, а компании, включая OpenAI, выпускают все более мощные модели искусственного интеллекта для их работы.

Как УНИАН уже писал, более 50 тысяч айтишников были уволены по всему миру с начала 2025 года. Причина – стремительное развитие искусственного интеллекта, который может эффективно выполнять рутинные задачи программирования, включая написание кода и тестирование.

Меж тем CNN со ссылкой на исследование Всемирного экономического форума (WEF) пишет, что к 2030 году крупные компании заменят почти половину своих сотрудников искусственным интеллектом.

